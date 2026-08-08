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Odgovarajući na pitanja novinara, Vučić je rekao da mnogi pokušavaju da Srbiju i Ukrajinu predstave kao rivale, ističući da dve zemlje mogu da razvijaju saradnju u brojnim oblastima.

- Mi smo zaista partneri, nismo rivali, i uvek smo po pitanju teritorijalnog integriteta bili prijatelji. Mi ćemo nastaviti da sarađujemo, i ja verujem da postoje brojne oblasti u kojima naša saradnja može biti udvostručena i utrostručena. Naša trgovinska razmena i razmena u sferi usluga može da raste - istakao je on.

Predsednik je potom poručio Mihaelu Martensu da će Srbija u septembru otvoriti fabriku dronova.

- Ali mi to radimo sa Izraelcima, Ukrajinci su veoma uspešni i imaju mnogo svojih fabrika dronova. Pa ćemo vas pozvati ovde na otvaranje - poručio je Vučić novinaru FAZ-a.