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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravio je danas u Belegišu, gde je razgovarao sa građanima i meštanima ovog mesta, ali gde je pre svega obišao Hram Prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja.

Hram Prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja izgrađen je 1927. godine i obnovljen u više navrata. Poslednja obnova počela je u oktobru 2014. godine, a završena u oktobru 2022. godine.

1/27 Vidi galeriju Vučić u Belegišu Foto: Nemanja Nikolić

- Mnogo je lepo. Dokle smo stigli sa školom - upitao je Vučić na šta je dobio dogovor da će biti za dva meseca gotova.

Dobio je na poklon ikonu Svetog Nikole.

- Šta god da projektujete pojavi vam se 10 ljudi sa različitim predlozima. I dok udovoljite svima, nemoguće je. Budžet Pazove je mnogo veći nego ranije - rekao je Vučić i istakao da je budžet 3 i po puta veći nego 2012. godine.

- Napravi plan. Dobio sam na portalu Ko si bre ti, jeste li uradili dve ulice ovde? Uzmite odmah da uradite to, molim vas, ljudi su mi ukazali na to - rekao je Vučić.

Predsednik se potom provozao u fijakeru

Vučića su dočekali meštani sa pogačom i solju, lokalno sveštenstvo, ministarka privrede Adrijana Mesarović i predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović.

Foto: Informer

1/9 Vidi galeriju Vučić se vozi fijakerom u Belegišu Foto: Nemanja Nikolić

Nakon vožnje Vučić obilazi štandove sa đakonijama meštana iz ovog kraja, a na jednom od njih mu je uručen poklon i za suprugu Tamaru i sina Vukana.

Predsednik je potom održao govor ored okupljenima

1/14 Vidi galeriju Vučić se obraća ljudima u Belegišu Foto: Nemanja Nikolić

- Mnogo sam srećan što sam ove sa vama u Belegišu, najviše volim nakon važnih međunarodnih obaveza da se družim sa građanima, čujem vas i saslušam. Nema ništa važniej od toga. Srbija je najuspešnija zemlja u celoj Evropi po stopi rasta, što znači da najbrže napreduje. Nekada da ste rekli bićete prvi u vaterpolu ili košarci mi bi rekli da, to nam pripada. Ali prvi po stopi rasta u ekonomiji, nismo mislili ni da je moguće. A tek nam za sledeću godinu najavljuju da ćemo biti ubedljivo prvi u Evropi.

- I ja verujem da sa tom stopom rasta od 4,5% sledeće godine možemo još mnogo toga da promenimo, još mnogo toga važnog da uradimo. Zašto nam je, zašto je ovo važna vest? Zato što je to preduslov da bi se povećavale plate i penzije. Ne možete da povećavate plate na osnovu želje nekog političara, već na osnovu realnog rasta vaše ekonomije. Zahvaljujući vrednim rukama naših ljudi, uspeli smo da podignemo našu ekonomiju, uspeli smo da pokažemo da možemo brže da se razvijamo, i to znači da uskoro dolaze značajno veće penzije i značajno veće plate. Hoću da obradujem naše. Hoću da obradujem i naše penzionere, da im kažem da će povećanje penzija svakako biti ove godine, a ne od sledeće godine, i da će to povećanje u potpunosti da prati povećanje plata. Dakle, penzije će da prate plate, to je jedna od stvari koju nismo uspeli ranije da uradimo. Ja sam beskrajno zahvalan našim penzionerima na strpljenju i na veri i na tome što su znali da ne lakim, već teškim merama možete da donesete i obezbedite boljitak za zemlju.

- Pred nama je Ekspo, i moramo da radimo neuporedivo više. Ja sam zato pomalo ljut na mnoge moje saradnike koji nisu razumeli koliko je to važno, i da nema vremena, i da nema mesta odmoru. Odmor je za obične ljude, odmor je za ljude koji nisu u vrhu vlasti, ali odmora ne bi trebalo da bude za one koji znaju kakve nas obaveze očekuju do kraja ove godine, jer mi 1. decembra moramo da predamo ključeve za Ekspo organizatorima Ekspo. Svejedno, uradićemo to sve, i to će mnogo toga dobrog doneti i Pazovi. U Pazovi smo krenuli da radimo, i završićemo uskoro 5 miliona evra ukupno ulaganje u školu Boško Palkovljević Pinki. Ja sam to obećao poslednji put kada sam bio na teritoriji pazovačke opštine, i srećan sam da smo to uspeli da uradimo. Ima još mnogo stvari koje moramo da uradimo što se tiče lokalnih puteva, zamene vodovodnih cevi i kanalizacije i u Golubincima i u Krnješevcima i u Surduku i u Belegišu i u Banovcima, i Starim i Novim.

- Država nije igračka. I kada sam vam malopre rekao koliki je značaj stope rasta, vi ne možete državu da vodite a da se svima dopada sve što radite i činite. Meni se ne dopada. Ali nije moj posao da se bilo kome dopadam, već da vodim zemlju kroz probleme, da se suočavam sa problemima, da rešavam te probleme, da se viđam i sa onima koje volite da vidite i sa onima koje ne volite da vidite, kako bih uspeo da obezbedim mir i stabilnost za našu zemlju i za svako naše dete. A mir i stabilnost donose napredak ekonomije i dobre odluke. Takođe, mi smo zemlja koja samostalnu politiku vodi. Mi imamo svoju politiku, brinemo o svojim interesima. Četiri i po godine je prošlo od početka rata u Ukrajini. Kakve smo zaključke doneli na početku sukoba, oni traju i danas. I i dalje smo jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Ruskoj Federaciji, koja ima prijateljske i dobre odnose i sa Ukrajinom, jer ih Ukrajina ne priznaje Kosovo i Metohiju, odnosno Kosovo kao nezavisnu državu. I moramo da razgovaramo i da radimo sa svima. Neki me kritikuju, kažu: "Pa što praviš fabriku dronova sa Izraelcima? " E sad vas molim, saslušajte, dragi prijatelji. Je l' vi hoćete da imamo jaku vojsku? Je l' hoćete da imamo jaku vojsku? Hoćete sutra da me pitate? Hoćete li sutra da me pitate: "A gde su nam dronovi? " A s kim da proizvodimo te dronove? Je l' ima neko od vas odgovor? Kažite mi, s kim to? Ko je bolji od njih? Pa nije niko. I to se proizvodi ovde u Srbiji. To će da budu naši dronovi. To će da budu naši dronovi. I mi ćemo zbog toga da budemo vojnička sila. U čemu je problem? U čemu je tačno problem? I kako je to nemoguće? Kako je to teško? Kako je to teško objasniti ljudima koji ne žele da čuju? Ljudima koji ne žele da razmišljaju? A to je tako i toliko logično. To je tako i toliko logično. Mi moramo da budemo vojno neutralni, moramo da budemo snažni, da bismo sačuvali svoj narod, da bismo čuvali svoju državu.

- Sve ono kroz šta smo prošli u prethodnih godinu i po dana me je uverilo da moramo da budemo još fokusiraniji, da čak ne odgovaramo svima njima. Videli smo šta su hteli, videli smo koliko su zla naneli Srbiji. Ono što mi hoćemo danas, to je rad, rad i samo rad: napredak naše zemlje, ekonomija, da guramo stvari napred, da nam deca ostaju ovde u Srbiji, da deca ovde imaju budućnost, da imaju posao, da mogu da planiraju porodicu. Hoćemo da čuvamo naše tradicionalne vrednosti, nećemo da delimo porodice kao što su neki drugi radili. Hoćemo svi da budemo ujedinjeni. Na kraju, dragi prijatelji, ako mi budete dozvolili, ostaću ovde malo sa vama, da se družim sa vama, da danas samo sok pijemo. Tako da, hoću samo da vas zamolim još jednu stvar: za najkasnije 3 meseca imaćemo izbore. Na tim izborima se odlučuje o sudbini Srbije, o budućnosti Srbije. I ja vas molim da pokažete odgovornost, da pokažete ozbiljnost, jer kao što sam vam rekao, odlično znam da država nije igračka. I verujte mi da to znam bolje od svakoga. 14 godina, na ovaj ili onaj način, učestvovao sam u vođenju zemlje, beskrajno vam zahvalan za podršku i ljubav, ali znam koliko je teško voditi državu. Znam koliko ozbiljnosti, posvećenosti i odgovornosti morate da imate da biste državu vodili kroz sve meandre kroz koje taj naš srpski brod mora da prođe. Zato je važno da ne budemo neozbiljni, da se ne igramo sa sudbinom svoje zemlje, i još značajnije, da se ne igramo sa sudbinom naše dece. Vama, ljudi, hvala beskrajno na ogromnoj podršci. Ja vas mnogo volim, sve najbolje želim vama i vašim porodicama. Neka živi Belegiš, neka živi Pazova i naš Srem. Živela Srbija!

Vučić je nastavio druženje sa građanima

Vučić je odgovarajući na pitanje o tome da su blokaderi izbacili sa liste neka od ključnih imena rekao sledeće:

- Sutra imam posla, prekosutra, od prekosutra sam 4 dana na terenu po Srbiji, obilazim gradove, obilazim opštine, sela, zaseoke. Bavim se time kako da nešto možemo da napravimo, da bude dobro. To su za mene stvari i ključna pitanja. Ja ne znam kako bih i šta bih komentarisao. Ponekad se pitam samo: zašto smo mi dužni da na toliko neozbiljnosti, neodgovornosti, besmisla, nešto komentarišemo svakog dana? Znate, za mene je pitanje: kad će da bude gotova pešačko-biciklistička staza Nova Pazova-Vojka?

To je pitanje za mene. A za mene nije pitanje šta su neki koji pokušavaju da imitiraju Pola Pota ili ne znam koga uradili. Stvarno ne mogu - rekao je Vučić i nastavio:

- Ne mogu, ne znam, ne znam, stvarno ne znam ni šta bih rekao ni šta bih dodao. I ja sam danas rekao ljudima: država nije igračka. Država je suviše ozbiljna stvar. Hoćete vi u državi da imate samo one koji će da pričaju sa, ne znam, Rusijom i Severnom Korejom? Ili ćete da imate samo one koji će da pričaju sa Amerikom i Engleskom, a neće da pričaju sa Rusijom? Ili ćete da primate, da pričate samo sa, ne znam, kim? Ne. Vi morate da pričate sa svima. Vi morate da pričate sa svima, da razgovarate sa svima, i da vodite svoju politiku pred svima i u razgovoru sa svima. Onaj ko to ne razume, on ne može da vodi zemlju - poručio je Vučić.