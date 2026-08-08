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Svaki uređeni park, svako sređeno igralište, a posebno očišćen javni prostor znači lepše i prijatnije okruženje za naše sugrađane, posebno one najmlađe, ali i najstarije, kojima naše malo može da bude izuzetno veliko.

Zato su aktivisti Srpske napredne stranke (SNS) i danas bili na terenu, radeći zajedno na uređenju više lokacija u Beogradu s jednim jedinim ciljem - da građanima ulepšaju svakodnevicu i pruže im priliku da uživaju u čistijim parkovima, uređenijim igralištima sa bezbednijom opremom, ali i prijatnijim za sedenje, odmor, rekreaciju.

Ovakvim akcijama aktivisti SNS-a još jednom su pokazali da se odgovornost prema zajednici ne završava na rečima. U skladu sa tim oni su zajedno poslali snažnu poruku - Tu smo gde žive naši ljudi, slušamo njihove potrebe i radimo ono što možemo da njihov svakodnevni život bude bolji.

- Nastavljamo dalje - kraj po kraj, naselje po naselje, zajedno sa građanima, prijateljima, komšijama, svima onima kojima su Srbija i Beograd u srcu - poručuju oni.

Novo lice parka na Kopitarevoj Gradini

Aktivisti SNS-a istakli su da su na inicijativu naših sugrađana, sproveli akciju čišćenja i farbanja klupa u parku na Kopitarevoj Gradini, na opštini Stari Grad.

- Na ovaj način pokazujemo kako brinemo o našem okruženju i kako su nam potrebe građana uvek apsolutni prioritet - istakli su oni.

A pogledajte kako je veličanstvena izgledala akcija koja je parku vratila stari sjaj i u trenu ga učinila jednim od najlepših mesta u srcu glavnog grada.

Zasukali rukave na poziv komšija u Bariču

Danas je zahvaljujući dobroj energiji i radu grupe aktivista Srpske napredne stranke uređeno fudbalsko igralište u Bariču, koje je do juče bilo runirano i nebezbedno za naše najmlađe sugrađane.

Posle samo nekoliko sati vrednog i požrtvovanog rada ono sada izgleda potpuno drugačije.

"Jedni ostavljaju haos, a mi uređene krajeve"

Danas se vredno radilo i na Voždovcu - Evo kakvu su poruku aktivisti SNS-a poslali iz Braće Jerković.

- Dok opozicija svoju "brigu" za građane pokazuje blokadama, rušenjem i haosom, a njeni najglasniji predstavnici odmaraju na egzotičnim destinacijama, mi smo uz svoje komšije i radimo za svoj kraj - poručila je grupa aktivista Mesnog odbora Braće Jerković koji su uredili plato oko spomenika Milunki Savić i učinili ga lepšim mestom za druženje i dečju igru.

Potom su dodali:

"Razlika je jasna - jedni ostavljaju haos, a mi konkretna dela".

Male stvari, velika promena: Zablistao Resnik

Danas je vredna ekipa u Resniku, na uglu Jelezovačke i Slavka Miljkovića, uredila dečji park kako bi najmlađi sugrađani imali lepše mesto za igru, a komšije prijatniji prostor za odmor.

Ofarban je parkovski mobilijar i klupe, pokošena je trava, a uklonjeni su smeće i lišće.

- Malim, konkretnim stvarima menjamo izgled našeg kraja i pokazujemo da nam je stalo do svakog kutka Rakovice - poručili su aktivisti SNS-a.

Zemun nije zaboravljen - ovo morate da vidite

Aktivisti Srpske napredne stranke danas su organizovali akciju uređenja parka u naselju Zemun polje, sa ciljem da ovaj prostor bude čistiji, lepši i prijatniji za sve sugrađane.

- Briga o javnim površinama i mestima na kojima se svakodnevno okupljaju deca, mladi i porodice predstavlja važan deo odgovornog odnosa prema zajednici. Ovakvim akcijama želimo da damo doprinos uređenijem okruženju i lepšem izgledu našeg naselja - poručili su oni i dodali:

"Nastavljamo da, zajedno sa građanima, kroz konkretne akcije doprinosimo razvoju i uređenju svakog dela Zemuna".

Zvezdarom odjekuje: "Srbija se gradi radom, a ne praznim obećanjima"

Vredni aktivisti Mesnog odbora SNS Veliki Mokri Lug uredili su dečije igralište u blizini Srpske pravoslavne crkve Svete Velikomučenice Nedelje, nastavljajući da svojim radom doprinose lepšem i uređenijem okruženju za sve naše sugrađane.

Danas su u ovom kraju citirane i reči predsednika Aleksandra Vučića: "Srbija se gradi radom, a ne praznim obećanjima".

- Upravo zato nastavljamo da budemo na terenu, da rešavamo konkretne probleme i da zajedno sa građanima stvaramo bolje uslove za život, jer samo odgovornim radom možemo da sačuvamo stabilnost i obezbedimo sigurnu budućnost za našu decu - poručili su aktivisti.

Velika akcija na Vračaru - Dobre komšije zasukale rukave

Danas su aktivisti 15. i 16. mesnog odbora Srpske napredne stranke na Vračaru organizovali akciju uređenja zelenih površina koje se nalaze između ulica Internacionalnih brigada i Hadži Milentijeve, kao i između Mačvanske, Mome Kapora i Tamnavske ulice.

- Verujemo da se briga prema kraju u kom živimo pokazuje delima, a ne rečima. Zato svojim primerom želimo da doprinesemo lepšem, uređenijem i čistijem Vračaru i pokažemo da smo dobre komšije na koje naši sugrađani uvek mogu da računaju. Dobra komšijska saradnja temelj je svake ozbiljne politike, jer upravo u lokalnoj zajednici počinju promene koje donose konkretne rezultate - poručili su oni.

Konkretna dela - Sređen teren pred tradicionalni turnir u Slancima

Pogledajte kako su danas aktivisti SNS-a uredili fudbalski teren pred održavanje tradicionalnog turnira kojima se raduje svaki stanovnik Slanaca na opštini Palilula. Snimak govori više od reči.