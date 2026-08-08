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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u poseti je Belegišu, gde ga je dočekao veliki broj građana.

Na štandovima koji su postavljeni povodom posete predsednika izloženi su domaći proizvodi koje prave meštani tog kraja.

Na jednom od štandova, predsednik je nameravao da kupi proizvode, ali je vlasnica to kategorično odbila.

Foto: Printscreen/Pink

- Ovo ćemo da kupimo - rekao je Vučić na šta je dobio odgovor:

- E, nećete, ja sam spremila ovo za vas. Za Tamaru, za Vukana, za sve vaše. Hvala vam puno - rekla je meštanka.

- Hvala vama - rekao je predsednik kroz osmeh.