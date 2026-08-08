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Vučić je naveo da je, kada je 2009. godine bio u crkvi u Belegišu, obećana pomoć da taj hram bude obnovljen i istakao da danas vidimo da je obećanje ispunjeno.

"Sledeće godine navršava se 100 godina postojanja ovog hrama i biće to jedan lep jubilej. Jer ono što čuvamo danas, ostavljamo generacijama koje dolaze", istakao je Vučić.

Pitao je kako napreduju radovi na lokalnoj školi, na šta je dobio dogovor da će biti gotovi za dva meseca.

Naveo je da na portalu "Ko si bre ti" dobija pritužbe građana koje se tiču infratrukturnih radova.

"Dobio sam na portalu 'Ko si bre ti', jeste li uradili dve ulice ovde? Uzmite odmah da uradite to, molim vas, ljudi su mi ukazali na to", rekao je Vučić.

Dodao je da šta god da se projektuje ili gradi pojavi se još desetak ljudi koji imaju različite predloge.

"Budžet Stare Pazove je mnogo veći nego ranije, tri i po puta je veći nego 2012. godine", istakao je Vučić.

U razgovoru su istaknuti ključni privredni i infrastrukturni projekti.

Pored otvorene petlje u Novoj Pazovi, najavljeno je spajanje svih naselja pešačkim i biciklističkim stazama sa osvetljenjem, sa akcentom na Banovce.