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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić došao je u Belegiš gde je razgovarao sa narodom i saopštio da smo prvi u Evropi po privrednom rastu.

- Srbija je na dobrom putu, u privih 6 meseci ove godine je najuspešnija zemlja po stop iraste u Evropi, što znači da najbrže napredujemo u Evropi. Da ćem oda budemo 1. u stopi raste u ekonomiju, to nikad ne biste poverovali. Za sledeću godinu nam najavljuju da ćemo biti ubedljivo prvi u Evropi, sa stopom rasta od 4,5 odsto.

- To je preduslov da bi se povećavale plate i penzije, to morate da radite na osnovu realne slike ekonomije. Uspeli smo da podignemo ekonomiju, to znači da uskoro dolaze značajno veće plate i penzije.