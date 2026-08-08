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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da ne može da komentariše navode o tome da su blokaderi sa liste izbacili neka od ključnih imena, i da je za njega važno pitanje kad će da bude gotova pešačko-biciklistička staza Nova Pazova-Vojka.

- Sutra imam posla, prekosutra, od prekosutra sam 4 dana na terenu po Srbiji, obilazim gradove, obilazim opštine, sela, zaseoke. Bavim se time kako da nešto možemo da napravimo, da bude dobro. To su za mene stvari i ključna pitanja. Ja ne znam kako bih i šta bih komentarisao. Ponekad se pitam samo: zašto smo mi dužni da na toliko neozbiljnosti, neodgovornosti, besmisla, nešto komentarišemo svakog dana? Znate, za mene je pitanje: kad će da bude gotova pešačko-biciklistička staza Nova Pazova-Vojka? To je pitanje za mene. A za mene nije pitanje šta su neki koji pokušavaju da imitiraju Pola Pota ili ne znam koga uradili. Stvarno ne mogu - rekao je Vučić tokom posete Belegišu i nastavio: