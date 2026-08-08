"ZA MENE JE PITANJE KAD ĆE DA BUDE GOTOVA STAZA NOVA PAZOVA-VOJKA" Vučić o vetiranju sa blokaderske liste: Zašto smo dužni da komentarišemo toliko besmisla?
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da ne može da komentariše navode o tome da su blokaderi sa liste izbacili neka od ključnih imena, i da je za njega važno pitanje kad će da bude gotova pešačko-biciklistička staza Nova Pazova-Vojka.
- Sutra imam posla, prekosutra, od prekosutra sam 4 dana na terenu po Srbiji, obilazim gradove, obilazim opštine, sela, zaseoke. Bavim se time kako da nešto možemo da napravimo, da bude dobro. To su za mene stvari i ključna pitanja. Ja ne znam kako bih i šta bih komentarisao. Ponekad se pitam samo: zašto smo mi dužni da na toliko neozbiljnosti, neodgovornosti, besmisla, nešto komentarišemo svakog dana? Znate, za mene je pitanje: kad će da bude gotova pešačko-biciklistička staza Nova Pazova-Vojka? To je pitanje za mene. A za mene nije pitanje šta su neki koji pokušavaju da imitiraju Pola Pota ili ne znam koga uradili. Stvarno ne mogu - rekao je Vučić tokom posete Belegišu i nastavio:
- Ne mogu, ne znam, stvarno ne znam ni šta bih rekao ni šta bih dodao. I ja sam danas rekao ljudima: država nije igračka. Država je suviše ozbiljna stvar. Hoćete vi u državi da imate samo one koji će da pričaju sa, ne znam, Rusijom i Severnom Korejom? Ili ćete da imate samo one koji će da pričaju sa Amerikom i Engleskom, a neće da pričaju sa Rusijom? Ili ćete da primate, da pričate samo sa, ne znam, kim? Ne. Vi morate da pričate sa svima. Vi morate da pričate sa svima, da razgovarate sa svima, i da vodite svoju politiku pred svima i u razgovoru sa svima. Onaj ko to ne razume, on ne može da vodi zemlju - poručio je Vučić.