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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će izbori biti najkasnije za tri meseca i istakao da se na njima odlučuje o sudbini i budućnosti Srbije.

"Molim vas da pokažete odgovornost, da pokažete ozbiljnost, jer, kao što sam rekao, odlično znam da država nije igračka. Verujte mi da to znam bolje od svakoga jer sam 14 godina na ovaj ili onaj način učestvovao u vođenju zemlje. Beskrajno sam vam zahvalan za podršku i ljubav, ali znam koliko je teško voditi državu", rekao je Vučić tokom obraćanja meštanima Belegiša.

Naglasio je da zna koliko ozbiljnosti, posvećenosti i odgovornosti morate da imate da biste državu vodili kroz sve meandre kroz koje srpski brod mora da prođe.

"Zato je važno da ne budemo neozbiljni, da se ne igramo sa sudbinom svoje zemlje i još značajnije je da se ne igramo sa sudbinom naše dece", rekao je predsednik Srbije.

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