- Mnogo sam srećan što sam ove sa vama u Belegišu, najviše volim nakon važnih međunarodnih obaveza da se družim sa građanima, čujem vas i saslušam. Nema ništa važniej od toga. Srbija je najuspešnija zemlja u celoj Evropi po stopi rasta, što znači da najbrže napreduje. Nekada da ste rekli bićete prvi u vaterpolu ili košarci mi bi rekli da, to nam pripada. Ali prvi po stopi rasta u ekonomiji, nismo mislili ni da je moguće. A tek nam za sledeću godinu najavljuju da ćemo biti ubedljivo prvi u Evropi.