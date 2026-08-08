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"Navikli smo na automobile i savremeni način života, ali kroz Belegiš danas idemo malo drugačije, fijakerom", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na svom Instagram nalogu nakon što se fijakerom provozao kroz Belegiš.

- Lepo je ponekad usporiti, jer nije uvek najvažnije koliko brzo stižemo, već kako izgleda put do cilja. A ovaj kroz Belegiš ima posebnu draž.

Vučić je prethodno obišao Hram Prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja irazgovarao sa meštanima ovog kraja, a najavio je i nove projekte za budućnost.

- Mnogo sam srećan što sam ove sa vama u Belegišu, najviše volim nakon važnih međunarodnih obaveza da se družim sa građanima, čujem vas i saslušam. Nema ništa važniej od toga. Srbija je najuspešnija zemlja u celoj Evropi po stopi rasta, što znači da najbrže napreduje. Nekada da ste rekli bićete prvi u vaterpolu ili košarci mi bi rekli da, to nam pripada. Ali prvi po stopi rasta u ekonomiji, nismo mislili ni da je moguće. A tek nam za sledeću godinu najavljuju da ćemo biti ubedljivo prvi u Evropi.

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