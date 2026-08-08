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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju građanima Belegiša poručio je da Srbija mora da nastavi snažno da radi i napreduje, uz snažniju ekonomiju, mir i stabilnost, kako bi deca ostajala u zemlji i ovde gradila svoju budućnost.

"Najviše volim da razgovaram sa vama i da čujem šta imate da kažete. Ništa lepše od toga nema.

Srbija mora da nastavi da radi još snažnije i još više. Hoćemo napredak naše zemlje, snažniju ekonomiju, da nam deca ostaju ovde, da ovde imaju budućnost, posao.

Država nije igračka i moj posao nije da se bilo kome dopadam, već da vodim zemlju kroz probleme, da ih rešavam i da obezbedim mir i stabilnost za našu zemlju i za svako naše dete.

Hvala vam beskrajno na ogromnoj podršci i ljubavi. Neka živi Belegiš, neka živi Pazova i naš Srem. Živela Srbija!", poručio je predsednik Srbije.