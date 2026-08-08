Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju građanima Belegiša poručio je da Srbija mora da nastavi snažno da radi i napreduje, uz snažniju ekonomiju, mir i stabilnost, kako bi deca ostajala u zemlji i ovde gradila svoju budućnost.

"Najviše volim da razgovaram sa vama i da čujem šta imate da kažete. Ništa lepše od toga nema.

Srbija mora da nastavi da radi još snažnije i još više. Hoćemo napredak naše zemlje, snažniju ekonomiju, da nam deca ostaju ovde, da ovde imaju budućnost, posao.

Država nije igračka i moj posao nije da se bilo kome dopadam, već da vodim zemlju kroz probleme, da ih rešavam i da obezbedim mir i stabilnost za našu zemlju i za svako naše dete.

Hvala vam beskrajno na ogromnoj podršci i ljubavi. Neka živi Belegiš, neka živi Pazova i naš Srem. Živela Srbija!", poručio je predsednik Srbije.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaU 11.30 ČASOVA Vučić obilazi radove na rekonstrukciji i prenameni "Starog železničkog mosta"
Aleksandar Vučić.jpeg
PolitikaVUČIĆ SE VOZI FIJAKEROM, NESVAKIDAŠNJE PREDSEDNIKOVO IZDANJE U retro stilu kroz Belegiš: Nije najvažnije koliko brzo stižemo već kako izgleda put do cilja VIDEO
Aleksandar Vučić
Politika"IZBORI NAJKASNIJE ZA 3 MESECA, ODLUČIVAĆE SE O SUDBINI SRBIJE" Vučić: Država nije igračka, molim vas da pokažete odgovornost
WhatsApp Image 2026-08-08 at 18.54.26 (2).jpeg
Politika"ZA MENE JE PITANJE KAD ĆE DA BUDE GOTOVA STAZA NOVA PAZOVA-VOJKA" Vučić o vetiranju sa blokaderske liste: Zašto smo dužni da komentarišemo toliko besmisla?
WhatsApp Image 2026-08-08 at 18.54.25 (2).jpeg