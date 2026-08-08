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LUČANI - Bivši mađarski premijer i jedan od najpoznatijih evropskih političara, Viktor Orban, od juče uživa u Dragačevu na Saboru trubača u Guči.

Vidno raspoložen u pratnji prijatelja i bez telohranitelja prošetao je ulicama i nije odbijao ni da se slika sa posetiocima koji su ga za to zamolili.

- On je čovek zaista legenda, nasmejan i sjajno raspoložen nije odbijao fotografisanje. Videlo se da zaista uživa u Srbiji, kaže za RINU Igor koji se takođe slikao sa Orbanom.

00:28 Vikor Orban šeta Dragačevom Izvor: RINA

Bivši mađarski premijer je viđen i juče u hotelu Nordik u centru Guče, gde je uživao u tradicionalnim srpskim specijalitetima.

Sa nekoliko prijatelja mirno je prišao prvom slobodnom stolu, seo među saboraše, naručio hladno pivo i poželeo da proba čuvene srpske specijalitete - hajdučki ćevap i svadbarski kupus.

- Nismo mogli da verujemo svojim očima. Došao je kao običan gost, bez distance, nasmejan, opušten i spreman da uživa u Guči, kaže jedan od gostiju hotela.