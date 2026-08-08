SRPSKI BROD MORA DA PROĐE KROZ TEŠKE MEANDRE Vučić se oglasio moćnom porukom nakon posete Belegišu: Važno je da se ne igramo sa sudbinom svoje zemlje
Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, boravio je u Novim Banovcima gde se sastao sa meštanima i razmenjivao mišljenja sa njima.
Vučić je tom prilikom pred okupljenima održao govor u kojem je najavio nove projekte u budućnosti ali istakao koliko je Srbija napredovala.
Nakon posete oglasio se na svom Instagram nalogu.
- Za najkasnije 3 meseca imaćemo izbore. Na tim izborima se odlučuje o sudbini Srbije, o budućnosti Srbije. I ja vas molim da pokažete odgovornost, da pokažete ozbiljnost. Znam koliko je teško voditi državu. Znam koliko ozbiljnosti, posvećenosti i odgovornosti morate da imate da biste državu vodili kroz sve meandre kroz koje taj naš srpski brod mora da prođe, kaže Vučić i dodaje:
- Država nije igračka. Važno je da ne budemo neozbiljni, da se ne igramo sa sudbinom svoje zemlje, da se ne igramo sa sudbinom naše dece - istakao je predsednik.