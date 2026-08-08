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Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, boravio je u Novim Banovcima gde se sastao sa meštanima i razmenjivao mišljenja sa njima.

Vučić je tom prilikom pred okupljenima održao govor u kojem je najavio nove projekte u budućnosti ali istakao koliko je Srbija napredovala.

Nakon posete oglasio se na svom Instagram nalogu.

- Za najkasnije 3 meseca imaćemo izbore. Na tim izborima se odlučuje o sudbini Srbije, o budućnosti Srbije. I ja vas molim da pokažete odgovornost, da pokažete ozbiljnost. Znam koliko je teško voditi državu. Znam koliko ozbiljnosti, posvećenosti i odgovornosti morate da imate da biste državu vodili kroz sve meandre kroz koje taj naš srpski brod mora da prođe, kaže Vučić i dodaje: