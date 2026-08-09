Slušaj vest

Predsednici Srbije i Ukrajine Aleksandar Vučić i Volodimir Zelenski sastali su se juče u Palati Srbija. Zelenski je poručio da stav Kijeva o Kosovu ostaje nepromenjen, dok je Vučić istakao da su Srbija i Ukrajina partneri, a ne rivali.

Na pitanje novinara o tome kako Srbija i Ukrajina mogu da napreduju zajedno na evropskom putu, Zelenski je istakao da smo mi partneri.

- Istina je da smo imali izuzetno, potpuno iskrene razgovore, i pričali smo o mnogim stvarima koje nisu za javnost, i važno je da imamo viziju partnerstva. Mi poštujemo teritorijalni integritet naših partnera, to je naša pozicija. Naš stav o Kosovu ostaje nepromenjen. Zahvalni smo i našim partnerima na poštovanju našeg teritorijalnog integriteta, uključujući i Krim - kazao je on.

Zbog toga su besno reagovali Albanci. Tako je poznati propagandistički profil na Iksu, "kos_data", predložio uklanjanje zastave koja poziva na oslobođenje Ukrajine iz Prištine.

Ministar za Evropu i spoljne poslove Albanije Ditmir Bušati ocenio je da posetu Zelenskog Srbiji treba shvatiti u kontekstu egzistencijalne borbe sa kojom se Ukrajina suočava.

- Niko nije očekivao proboj. Međutim, Zelenski je mogao da pokaže veće uvažavanje prema ukrajinskim partnerima u Jugoistočnoj Evropi, uključujući Kosovo, koji je čvrsto stajalo uz Ukrajinu.

A bivši predsednik i ministar spoljnih poslova lažne države Bedžet Pacoli kritikovao je Zelenskog zbog odbijanja da promeni stav prema južnoj srpskoj pokrajini: