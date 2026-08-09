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Lider Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević najavio je da će za 15, 20 dana objaviti dokument nakon kojeg će se videti da li Milojko Spajić može da ostane na poziciji premijera.

Knežević tvrdi da njegova DNP, koja je izašla iz parlamentarne većine i sada je u opoziciji, ima od 13, do 15 odsto podrške i da ni jedna vlada neće moći da bude formirana bez njih.

- Oni imaju problem sa mnom i neće me zaustaviti u iznošenju istine. Mnogi ne mogu da me pogledaju u oči, postoji strah između onoga što mogu da kažem i što ću već da kažem. Videćete za 15, 20 dana kakav ću dokument da objavim i videćete da li Milojko Spajić može da ostane na poziciji premijera. Čekam tajming kad ću da ga objavim i to pred izglasavanje ustavnih promjena i čekam sve da pitam da li posle ovoga možete da glasate za ustavne promjene - kazao je Knežević gostujući na podgoričkoj Adria televiziji.

On smatra da ako je Crna Gora iole demokratska država nakon objavljivanja tog dokumenta, Spajić ne može više da bude premijer, a da će se Ustavni sud odrediti prema tome.

Poručio je i da je izlazak DNP-a iz Vlade otvorio mogućnost Milojku Spajiću, njegovim službama i onima koji su izdali da pokušaju da unište DNP što im nije uspelo. Knežević je rekao i da se rekonstrukcija Vlade krila od DNP-a, da je izvršena dok je Spajić bio u SAD što, kako ističe, govori o tome koliko ceni ljude koje je predložio.

Najavio je i da će njegova DNP pokrenuti interpelaciju o radu Ministarstva vanjskih poslova i ministra Ervina Ibrahimovića.

Ponovio je da je Crna Gora prisustvom u Kninu 5. avgustapo stoti put zabila nož u leđa Srbiji, a kao najgore je naveo to što, kako je rekao, ljudi iznova svakog 4. avgusta prolaze kroz taj košmar, pakao i pogrom.