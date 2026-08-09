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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas radove na rekonstrukciji i prenameni ''Starog železničkog mosta'' u pešački most, u okviru projekta ''Beograd na vodi''.

1/20 Vidi galeriju Vučić obišao radove na Starom železničkom mostu Foto: Nemanja Nikolić

11.45 - Vučić o ključnim političkim pitanjima

Kaže da je zadovoljan saradnjom sa Kinom, SAD, što ne rušimo prijateljstvo sa Rusijom.

- Iako ja znam da su svi pomalo nezadovoljni srpskom samostalnom politkom. To će se nastaviti, i uvek sam spreman da sa slatkoćom objasnim svakome ko želi da čuje argumente - rekao je Vučić.

Na reči Srđana Milivojevića, posle posete Zelenskog, da ostaje samo da slavimo Oluju uz Tompsona, Vučić je odgovorio:

- Slavili smo Oluju uz Tompsona i Severinu dok je Srđan Milivojević bio na vlasti. Od kada sam ja na vlasti nema ni Severine ni Tompsona, već samo srpskih nacionalnih interesa. Video sam da su neki stavili u svoje novine jad i beda i nemoral Aleksandra Vučića. Sada ću da odgovorim. Vidite, mi imamo posla sa ljudima koji nemaju principe, kojima srpstvo i Srbija ne znače ništa. Ljudima koji su čekali da se ogrnu tuđom zastavom. Nije problem to, ali je glupo da volite tuđu zastavu više nego svoju... Ma čija da je ona. Nekoliko važnih stvari. Za vreme njihove blokaderske vlasti Tompson i Oluja bili su negde skrajnuti da mi ne bismo uvredili Hrvate. Govorili su mi mesecima, do skoro, kako sam odveo Srbiju Putinu u naručje, kako smo ruska kolonija, to su govorili ti isti blokaderi i te novine. Kada je došao Zelenski, nisu slušali ni šta govori on ili ja, već da kažu da smo prešli na drugu stranu. Mi nismo prešli nigde! Ja sam se borio ceo život da bi Srbija vodila samostalnu i nezavisnu politiku - kazao je on.

Vučić je rekao da nisu to neznalice, već imaju lošu volju i nameru, i to su ljudi koji vode besmislenu kampanju protiv Srbije uvek.

- Hajde da analiziramo šta smo juče izgubili dolaskom Zelenskog. Jesmo li uveli sankcije Rusiji? Nismo. Šta smo dobili? Za one koji glume nacionaliste, što su pozdravljali hapšenje Miloševića i srpskih generala, dobili smo to da je Priština do sada najoštrije reagovala protiv Zelenskog. Ali njih ni to ne zanima, iako su im puna usta Kosova i Metohije. Ja neću da služim nikome, ni Engleskoj, ni Nemačkoj, ni Americi ni Rusiji! Služim samo Srbiji! Naučite to jedanput - rekao je Vučić.

Foto: Nemanja Nikolić

Kaže da je njegov posao da štiti interese Srbije, a ne drugih zemalja.

- Pričaju mi o jadu i bedi oni koji su zemlju doveli do prosjačkog štapa, a ja je podigao iz temelja. Šta hoćete od mene? Mislite da me je briga koliko ću da vladam. Ne, interesuje me šta ljudi misle u Srbiji. Odmorio bih se od licemerja. Te iste novine su do juče pisale zašto Vučića nema sa Zelenskim, zašto je sa Rusima i Kinezima. A onda je za jedan dan sve drugačije. A to je nova tema koju će da smisle - rekao je predsednik.

Jedini problem im je Aleksandar Vučić, zato što će Srbija do 2030. godine imati 150 milijardi BDP, a Hrvatska ispod 130 milijardi.

- I oni znaju da je to trajna stvar, zahvaljujući politici koju sam vodio. I zašto to emotivno doživljavam? Zato što sam sve uložio u to. Oni ne smeju pred dvojicom ambasadora da pisnu. Ja odem u Brisel ili Tiranu, i 27 njih skoči meni na grbaču i pitaju zašto nisam uveo sankcije Rusiji. Mislite da je to lako - zapitao je predsednik.

Rekao je da imaju priliku da ga smene, i da će ljudi videti da ništa nije Bogom dano.

- Za šest meseci bi se srušilo sve. A razmislite samo kakav je to rezultat juče bio kada je Zelenski reko Kosovo je Srbija. Razmislite da li su Albanci imali teži udarac od toga u poslednje vreme. A da slušam one koji samo sede po ceo dan i slušaju ambasadore, nema problema, nastavite to da radite. Sve ovo što se danas radi, na kraju ćete znati, kao što sada znate da je ovo radio kralj Milan. A ako dođu blokaderi, to ću reći iste večeri i ako pobede, Srbiju bi čekali jad, čemer i beznađe - naglasio je on.

Foto: Nemanja Nikolić

Onima koji se prave da su zaštitnici Srba na KiM poručio je da pitaju Srbe kome najviše veruju.

- Da li nam je opcija da zaratimo sa NATO? Ja mislim da nije. Radimo sve što možemo da olakšamo položaj našeg naroda. I mi smo pozvali, kad već maltretiraju naš narod, imamo različite razloge za promenu vodotoka Ibra, pa da vidimo šta će da rade Albanci. Mi smo suverena zemlja, nekada imamo ovakve ili onakve interese, i u skladu sa njima ćemo se ponašati. Ovo je bila jedna od važnih pobeda, veoma važnih, važna stvar za Srbiju, i veoma sam srećan što sam uspeo to da obezbedim, da svi vide - kazao je Vučić.

Kaže da imamo samo svoju, srpsku stolicu, i da svi napadi iz sveta samo potvrđuju njegovu politiku.

- Izabran sam, zakleo se na Ustav i Miroslavljevo jevanđelje. Pa meni drže pridike iz Crne Gore o Kosovu oni koji šalju vojnike na Kosovo, na proslavu Oluje, i oni mi sole pamet o patriotizmu. Pa nama za svaki sporazum čitaju opelo, a kada oni priznaju to je u redu. Policentrično srpstvo, ma nemojte. Evo dobićete velike rodoljube, pa kada dobijete sankcije i ne budete imali šta da jedete, onda ćete da vidite.

Foto: Nemanja Nikolić

Posebno se zahvalio vatrogascima, i rekao da su dobre vesti sa pojedinih mesta, i da se nada da će bez ljudskih žrtava uspeti da pobedimo ovo.

- Helikopteri su tu takođe odradili veliki posao, čestitam i komandantu Nediću. Uzgred da pomenem, nijedan helikopter nismo imali, a sada imamo sve, i možemo i drugima da pomognemo. Nabavili smo više u prethodnih sedam osam godina, nego u prethodnih 50 - kazao je on.

Predsednik naglašava da sutra ide u Prijepolje, Priboj i Novu Varoš, i da je jutros imao važan razgovor sa glavnim čovekom Aksel Špringera u Evropi, u jednom podkastu.

Kaže da su blokaderski dosijei lice njihovog rada, a zatim je pokazao na most i naglasio da je to lice njegovog rada.

Na pitanje o dinamici radova u Tiršovoj 2, predsednik kaže da nigde nije zadovoljan.

- Završiće se i Tiršova, oni će da kažu da ne kasne, a naravno da kasne. Velelepna bolnica, samo da se završi. Relativno dobro to napreduje. Ali nisam nigde zadovoljan, dokle god vidim da smo mogli da idemo brže, a mogli smo. Ja nisam bio zadovoljan kada dobijem 9 na fakultetu. Šešelj mislio da sam lud zato što sam poništavao devetke. Da li će mnogo toga ostati iza nas, da, i zemlja je promenjena. Više niko ne negira da je Srbija najbrže rastuća ekonomija. To je rekao Jurostat, to su njihovi metodi. Navikli smo da se hvalimo sportistima i kulturnim radnicima, ali ne politikom. I neću da prihvatim patriotske pridike od onih koji nisu ništa uradili - naglasio je Vučić.

11.36 - Predsednik Vučić stigao na teren

Predsednik je radnicima doneo sladolede, kako bi se okrepili na vrućini. Opisao je tok radova, i poručio da će pešački most biti na tri nivoa.

- Prvi nivo je za pešake, drugi su kafići sa otvorenim baštama, i treći je vidikovac, jedan od najlepših u Beogradu. Ovde će biti i Beogradsko oko. Jedino čime nisam zadovoljan je brzina radova, svi svaljuju krivicu jedni na druge, to je vrzino kolo. Svi vam kažu poluistinu, i pola vas lažu, i koga kod da pitate to je tako - kazao je on.

Teško je raditi po ovakvim danima najteže poslove, dodaje predsednik, i kaže da je zadovoljan što vidi radnike iz svih krajeva Srbije i RS.

- Najvećim delom Vrbas, Loznica, Majdanpek... Dobro je da još imamo naših radnika na ovako vrednim i važnim projektima. Ja sam sada došao mostom, prešao sam ceo most, neverovatan je pogled. Prvi put sam video, čudesan je pogled prema kuli, prema Kalemegdanu, a i vamo će biti divan pogled kada se skloni betonska baza. Sve šminkamo za veliki događaj kakav je Ekspo - rekao je Vučić.

Rekao je da će do aprila sledeće godine biti završeni radovi, najkasnije, i ističe da nema komisije u svetu koja može da ustanovi ko je kriv za kašnjenje.

1/42 Vidi galeriju Stari železnički most Foto: Nemanja Nikolić

- A sada na mišiće, guraćemo, borićemo se, na najbolji način - naglasio je on.

Kazao je da očekuje liniju od aerodroma do centra grada, i kaže da veruje da će još mnogo ovakvih projekata, kao što je ovaj most, biti urađeno.

- Svi koji rade, i izvođači, i projektanti, mogu da se ljute na mene koliko hoće. Ne razumem kako mogu da odu na dan odmora, a da nisu završili projekat od istorijskog značaja za Srbiju. Tu mislim i na ljude iz Vlade. U redu, imamo porodice, ali imamo i posao koji moramo da obavimo. Strašno sam ljut, uvek sam na sebe ljut pre svega, što nismo umeli da ubrzamo to sve, i sada će da bude mučenje, i sada ćemo morati da kontrolišemo i uvodimo finansijske penale. Drugačije ne može, morate ponekad i da zapretite, jer svi oni finansiraju novim poslovima neke stare poslove. Super, dok ne završite ovo nema novog posla, mora sve da se završi do 1. decembra - kazao je on.

Predsednik je rekao da je most gradio Kralj Milan, i da je tada i on bio optuživan zbog železnice, isto kao i danas.

- Takvi smo mi, optuživali su da će gvozdeni konj da uništi šljivike. Ali ima nekih ljudi koji umeju to da poštuju. Ovde ćemo na stubovima koje je on postavio staviti tu konstrukciju, da napravimo još jedno velelepno mesto za sve Beograđane - rekao je on.

Naglasio je da niko ne može da nabroji šta će sve biti završeno do Ekspa, i kaže da su neke stvari pogrešno tempirane.