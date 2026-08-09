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vratio ga na fabrička podešavanja

vratio ga na fabrička podešavanja

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Poznati nemački novinar i dopisnik uglednog "Frankfurter algemajne cajtunga" (FAZ), Mihael Martens, javno je ponizio i postavio na mesto urednika blokaderske televizije "Nova S" Slobodana Georgieva!

Naime, Georgiev je prokomentarisao najavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića da u septembru Srbija otvoriti fabriku dronova i na društvenoj mreži Iks napisao:

- Ukrajinska fabrika dronova u Srbiji?Jak spin...- napisao je Georgiev na Iksu.

Martens mu je odgovorio i poklopio ga komentarom, nazvaši ga "dobrim dečkom".

Mihael Martens Foto: Screenshot YT/HRT

- I am glad you believe everything that is being said at a pres conference. God boy - što bi značilo na srpskom:-

- Drago mi je da veruješ u sve što je rečeno na konferenciji za novinare. Dobar dečko.

Foto: Printscreen