Vulin prisustvuje proslavi krsne slave ruskog svetogorskog manastira Svetog Pantelejmona na poziv manastirskog bratstva.
Politika
VULIN POČASNI GOST RUSKOG MANASTIRA PANTELEJMON NA SVETOJ GORI: Prisustvuje proslavi krsne slave svetinje koju je više puta posećivao i sam Vladimir Putin
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Na poziv bratstva manastira Pantelejmona sa Svete gore, na čelu sa igumanom arhimandritom Evlogijem, Aleksandar Vulin kao počasni gost prisustvuje proslavi krsne slave
Svetogorskog manastira Ruske pravoslavne crkve Svetog Pantelejmona. Manastir Svetog Pantelejmona posebno je poštovan među ruskim i srpskim pravoslavnim vernicima i hodočasnicima, a ovaj sveti manastir više puta je posetio i predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin.
Kurir.rs
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