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Na poziv bratstva manastira Pantelejmona sa Svete gore, na čelu sa igumanom arhimandritom Evlogijem, Aleksandar Vulin kao počasni gost prisustvuje proslavi krsne slave

Svetogorskog manastira Ruske pravoslavne crkve Svetog Pantelejmona. Manastir Svetog Pantelejmona posebno je poštovan među ruskim i srpskim pravoslavnim vernicima i hodočasnicima, a ovaj sveti manastir više puta je posetio i predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin.

Kurir.rs

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