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Predsednik Srpske apredne stranke (SNS) i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević sastao se danas u Svilajncu sa predsednikom te opštine Predragom Milanovićem, koji ga je upoznao sa daljim planovima i projektima važnim za razvoj opštine i bolji život njenih građana.

- Zajedno smo obišli novopostavljeni spomenik Milošu Savčiću, velikom srpskom inženjeru, industrijalcu i dobrotvoru, čije delo zaslužuje da bude sačuvano od zaborava - naveo je Vučević na svom Instagramu.

Vučević je dodao da su posetili i Prirodnjački centar Srbije u Svilajncu, jedinstvenu naučno-obrazovnu ustanovu koja na najbolji način spaja znanje, nauku i obrazovanje i predstavlja jedan od simbola ovog grada.

- Svilajnac ima čime da se ponosi, ali i jasnu viziju daljeg razvoja. Čuvajući svoju istoriju i ulažući u budućnost, gradimo snažniju Srbiju - naveo je Vučević.

Kurir.rs

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