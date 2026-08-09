- Opet polaze od sebe - upravo ovaj primerak je obećao da će prvi koncert u "slobodnoj" Srbiji, tj. kada pobede Aleksandra Vučića održati Severina. Drugi će verovatno Tompson jer su Severinini i Tompsonovi stavovi prilično slični - Oluja je oslobodilačka akcija, Srbi su sami krivi, da su sami otišli iz svojih vekovnih domova, ne bi ustaše morale da ih ubijaju i proteruju. Valjda su se zbog toga ovi Milivojevićevi za Oluju izvinjavali, za razliku od Vućića koji ceo svet već 12 godina podseća da je Oluja zločin. Zato se valjda toliko gnušaju šatora, šajkače i naṣ̌eg naroda - jer se bude sa Severinom. Konačno, mali savet - dokle god većinsku Srbiju nazivate "Ćacad" veća vam je šansa sa pobedite na izborima u Hrvatskoj nego u Srbiji - navela je Brnabićeva na Iksu.