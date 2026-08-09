"SLAVILI SMO OLUJU UZ TOMPSONA DOK JE ON BIO NA VLASTI!" Vučić brutalno odgovorio Milivojeviću: Služim samo Srbiji - naučite to jedanput!
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na kritike Srđana Milivojevića nakon posete ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog Beogradu, poručivši da Srbija nije promenila svoju politiku i da neće služiti interesima nijedne velike sile. Posebno je reagovao na Milivojevićevu poruku da nakon Zelenskog "ostaje samo da slavimo Oluju uz Tompsona".
- Slavili smo Oluju uz Tompsona i Severinu dok je Srđan Milivojević bio na vlasti. Od kada sam ja na vlasti nema ni Severine ni Tompsona, već samo srpskih nacionalnih interesa. Video sam da su neki stavili u svoje novine jad i beda i nemoral Aleksandra Vučića. Sada ću da odgovorim. Vidite, mi imamo posla sa ljudima koji nemaju principe, kojima srpstvo i Srbija ne znače ništa. Ljudima koji su čekali da se ogrnu tuđom zastavom. Nije problem to, ali je glupo da volite tuđu zastavu više nego svoju... Ma čija da je ona. Nekoliko važnih stvari. Za vreme njihove blokaderske vlasti Tompson i Oluja bili su negde skrajnuti da mi ne bismo uvredili Hrvate. Govorili su mi mesecima, do skoro, kako sam odveo Srbiju Putinu u naručje, kako smo ruska kolonija, to su govorili ti isti blokaderi i te novine. Kada je došao Zelenski, nisu slušali ni šta govori on ili ja, već da kažu da smo prešli na drugu stranu. Mi nismo prešli nigde! Ja sam se borio ceo život da bi Srbija vodila samostalnu i nezavisnu politiku - kazao je on.
Vučić je rekao da nisu to neznalice, već imaju lošu volju i nameru, i to su ljudi koji vode besmislenu kampanju protiv Srbije uvek.
- Hajde da analiziramo šta smo juče izgubili dolaskom Zelenskog. Jesmo li uveli sankcije Rusiji? Nismo. Šta smo dobili? Za one koji glume nacionaliste, što su pozdravljali hapšenje Miloševića i srpskih generala, dobili smo to da je Priština do sada najoštrije reagovala protiv Zelenskog. Ali njih ni to ne zanima, iako su im puna usta Kosova i Metohije. Ja neću da služim nikome, ni Engleskoj, ni Nemačkoj, ni Americi ni Rusiji! Služim samo Srbiji! Naučite to jedanput - rekao je Vučić.
Kurir.rs