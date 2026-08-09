- Slavili smo Oluju uz Tompsona i Severinu dok je Srđan Milivojević bio na vlasti. Od kada sam ja na vlasti nema ni Severine ni Tompsona, već samo srpskih nacionalnih interesa. Video sam da su neki stavili u svoje novine jad i beda i nemoral Aleksandra Vučića. Sada ću da odgovorim. Vidite, mi imamo posla sa ljudima koji nemaju principe, kojima srpstvo i Srbija ne znače ništa. Ljudima koji su čekali da se ogrnu tuđom zastavom. Nije problem to, ali je glupo da volite tuđu zastavu više nego svoju... Ma čija da je ona. Nekoliko važnih stvari. Za vreme njihove blokaderske vlasti Tompson i Oluja bili su negde skrajnuti da mi ne bismo uvredili Hrvate. Govorili su mi mesecima, do skoro, kako sam odveo Srbiju Putinu u naručje, kako smo ruska kolonija, to su govorili ti isti blokaderi i te novine. Kada je došao Zelenski, nisu slušali ni šta govori on ili ja, već da kažu da smo prešli na drugu stranu. Mi nismo prešli nigde! Ja sam se borio ceo život da bi Srbija vodila samostalnu i nezavisnu politiku - kazao je on.