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Prva zvanična poseta Volodimira Zelenskog Beogradu protekla je u znaku poruka prijateljstva i razmatranja daljih koraka ka produbljivanju bilateralnih odnosa. Dva lidera naglasila su važnost daljeg povezivanja u oblastima rudarstva, poljoprivrede i trgovine, uz jasne stavove o evrointegracijama i poštovanju teritorijalnog integriteta.

Predsednik Aleksandar Vučić kaže da Srbija vodi samostalnu politiku i brine o svojim interesima, i da smo jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Ruskoj Federaciji.

Da li je poseta Zelenskog Beogradu istorijski zaokret u odnosima Srbije i Ukrajine - i šta Srbija konkretno dobija ovim približavanjem Kijevu, za emisiju "Puls Srbije vikend", koju vodi Nikola Miloradović, analizirali su Nebojša Bakarec, narodni poslanik, Predrag Azdejković, novinar, Srbislav Filipović, politički analitičar i Ljubomir Đurić, Centar za nacionalnu politiku.

- Prvo bih rekao da se, po reakcijama svih medija, a onda i po reakcijama građana na mrežama, vidi da je to naišlo na pozitivan odjek. Prosto smatram da treba da nastavimo s tim, jer mislim da takva zemlja kao što je Srbija, u pozitivnom smislu, gotovo da ne postoji. A šta stoji iza toga? Uravnotežena politika predsednika Vučića. Jer šta imamo kroz taj rat? Imamo tragediju da se dva pravoslavna, ćirilična, slovenska naroda međusobno satiru zato što ih je neko gurnuo u rat. Sada tu možemo da krivimo i jedne i druge, ali ja to ne bih radio. Treba da saosećamo s njima i da pomognemo i jednima i drugima, a pre svega da pomognemo da se taj rat završi - rekao je Bakarec.

Narodni poslanik Nebojša Bakarec Foto: Kurir Televizija

Srbija pruža podršku i jednoj i drugoj strani

Istakao je da Srbija nastoji da zadrži korektne odnose sa obe strane i doprinese okončanju sukoba.

- Takođe, treba da pomažemo Ukrajini, kao što već pomažemo u određenim stvarima. Pomažemo, recimo, u obnovi jednog njihovog grada i slično. Sasvim je normalno da možemo da komuniciramo sa Ukrajinom, kao što komuniciramo i sa Rusijom. To je, po meni, najpozitivnije. Jer ono što, naravno, treba da se desi jeste da se taj rat završi. Predsednik Vučić, sigurno, ulaže napore u tom pravcu. Međutim, u ovom trenutku ni Rusi ni Ukrajinci, svako iz svojih razloga, nisu spremni da prekinu rat - nastavio je.

Kako je konstatovao voditelj emisije, čuli smo dve iste poruke - da Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine i obrnuto. Na pitanje koliko je važno da se takva poruka pošalje, Filipović je odgovorio:

- To nije nova poruka, to je samo potvrda onoga što je već rečeno, koliko se ja ne varam, na sedmom susretu dvojice lidera. Bilo je šest susreta na različitim konferencijama, odnosno međunarodnim forumima. Ovo je samo potvrda onoga što je rečeno pred kamerama. Verovatno ćemo čuti i ono što je govoreno u četiri oka, bez drugih sagovornika, odnosno bez ostalih članova obe delegacije. Ali za Srbiju, a verujem i za Ukrajinu, najvažnije je to što Srbija, odnosno naš predsednik, i dalje stoji na principu da se mora poštovati međunarodno pravo i Povelja Ujedinjenih nacija.

Politički analitičar Srbislav Filipović Foto: Kurir Televizija

- Srbija pokazuje izrazito human karakter kada je u pitanju rat u Ukrajini. Nije to samo zato što je reč o pravoslavnom narodu. Ko god gine, gde god da se to dešava, treba pokazati poštovanje prema žrtvama i žaliti za svima koji su stradali. Ja stalno nabrajam to i kažem: zamislite koliko je od tih dva do tri miliona poginulih za ovih gotovo pet godina bilo budućih vrhunskih sportista, naučnika, umetnika... Koliko je među više od 750 ukrajinske dece koja su ubijena u napadima bilo budućih šahista, vrhunskih mozgova, naučnika - kaže on.

"Moramo da gledamo svoje interese"

Azdejković je ukazao na podele u društvu i poručio da Srbija treba da se vodi sopstvenim, a ne tuđim interesima.

- Meni lično je ekonomski razvoj Srbije najvažniji od svega, zato što je bogata država onda u svim ostalim segmentima jača, naročito na međunarodnom nivou. Ono što mene brine kada je Srbija u pitanju jeste ta podela unutar našeg društva, naročito kada je došao Zelenski i kada smo videli reakcije na društvenim mrežama. Izvinite, predsednik Vučić je predsednik Srbije, nije predsednik Rusije. Mi smo Srbi. Mene Rusija ne zanima u tom smislu. Bilo je i provokacija nemačkog novinara, pa pitanje: "Zašto Vučić nije reagovao?" Zašto bi reagovao - rekao je.

Foto: Kurir Televizija

- Nije predsednik Rusije, nije Rus. Mi imamo deo društva koji je toliko zaljubljen u Rusiju da sebe smatra prvo Rusima, pa tek onda Srbima, što je meni neprihvatljivo. Moramo da zapamtimo - mi smo Srbi i treba da gledamo naše interese. To ne znači da su Srbija i Rusija jedno i da imaju iste interese. Meni je drago što je došao Zelenski i što ćemo sarađivati sa Ukrajinom, isto kao što sarađujemo sa Rusijom, Kinom, Amerikom i Evropskom unijom. To je potpuno normalno. Ne možete sada da kažete: "Sa ovima nećemo, sa ovima hoćemo" - izjavio je.

Kako je voditelj podsetio, obe zemlje žele u EU i pružaju jedna drugoj podršku na tom putu. Kako će sada na sve to gledati Rusija, Đurić je komentarisao:

- Znate šta, kada govorimo o tim odnosima, moramo biti svesni da se oni ne dešavaju u izolaciji. Nemate odnos sa Ukrajinom, pa odvojeno odnos sa Rusijom, pa odvojeno odnos sa Evropskom unijom ili sa bilo kim drugim. Jedan odnos utiče na drugi, naročito kada su dva od tih aktera u aktivnom oružanom sukobu. Tako da je jako teško balansirati, ako je uopšte moguće balansirati, između ta dva odnosa.

Ljubomir Đurić iz Centra za nacionalnu politiku Foto: Kurir Televizija

- Naročito kada uzmemo u obzir da to nije samo odnos Rusije i Ukrajine. Videli smo, recimo, prilikom pokušaja otvaranja Klastera 3, da pitanje odnosa sa Ukrajinom ili Rusijom nije samo pitanje odnosa sa Ukrajinom i Rusijom. To nam jasno pokazuje da je jako teško balansirati, a da nemate određene reperkusije. Vi sada možete prihvatiti rezultat takvog odnosa, ali daleko od toga da to nema svoju negativnu stranu. Da li ima pozitivnu, sve manje će je imati. To vidimo prilično očigledno, ne samo u tom odnosu, već i u odnosima između Sjedinjenih Država i Kine, kao i u odnosima bilo kog aktera koji je na neki način suočen na geopolitičkom polju - za emisiju "Puls Srbije vikend", zaključio je Đurić.

03:00 "MI SMO SRBI I TREBA DA GLEDAMO NAŠE INTERESE!" Gosti emisije "Puls Srbije vikend" o Zelenskom, Rusiji i politici Beograda: "Srbija vodi svoju politiku" Izvor: Kurir televizija

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