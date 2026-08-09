Lider SSP jasno rekao kako glasa Srbija
pa dobro je rek'o
ŠOK PRIZNANJE ĐILASA - ZA VUČIĆA GLASA PREKO DVA MILIONA LJUDI! "Ti glasovi neće nestati" (VIDEO)
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Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas ponovo je govorio o predizbornim istraživanjima.
On je rekao da smatra da opozicija, onaj deo koji okuplja tzv. proevropske partije, može da pređe cenzus i da su na prošli izborima osvojili oko 902 hiljade glasova.
- Ti glasovi ne mogu samo da nestanu, kao što ne mogu da nestanu ni glasovi za Aleksandra Vučića kojih je bilo preko dva miliona - rekao je Đilas za Novu S.
Kurir Politika
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