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Boravak u prestonici trube rešio je da kruniše na najbolji mogući način - u kafani, uz dobro društvo, srpsku hranu, piće i, naravno, trubače. Veče je proveo u društvu našeg proslavljenog trubača Bobana Markovića, a atmosfera je, sudeći po snimcima, bila prava kafanska - veselje, truba, dobro raspoloženje i druženje za pamćenje.

00:13 Viktor Orban u Guči za stolom sa čuveni trubačem Bobanom Markovićem Izvor: Kurir

Podsetimo, Orban je i ranije tokom boravka u Guči privukao veliku pažnju saboraša. Sa nekoliko prijatelja, bez pratnje i obezbeđenja, prošetao je ulicama prestonice trube, zastajao kod štandova i nije odbijao fotografisanje sa onima koji su želeli da se slikaju sa njim.

Na snimku iz kafane vidi se atmosfera sa ovog druženja, a po svemu sudeći, ovo je bio kraj boravka koji će Orban dugo pamtiti.