Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da država sve radi kako bi olakšala život Srbima na Kosovu i Metohiji koji je, kako je naglasio, užasno težak.

Vučić je, tokom obilaska radova na rekonstrukciji i prenameni Starog železničkog mosta u Beogradu, odgovarajući na pitanje da li očekuje posledice po Srbe u AP KiM zbog napada iz Prištine na ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, nakon što je tokom posete Beogradu rekao da podržava teritorijalni integritet Srbije, rekao da dobro zna kakve su tamo prilike, da se time bavi svaki dan i da je mnogo teško.

1/20 Vidi galeriju Vučić obišao radove na Starom železničkom mostu Foto: Nemanja Nikolić

Pozvao je sve, koji su, kako je naveo, "veliki zaštitnici interesa srpskog naroda" da pitaju srpski narod na KiM u kome vide jedinog zaštitnika.

- Je l' nam opcija u ovom trenutku da zaratimo sa NATO-om, je l' to opcija? Ja mislim da nije. Radimo sve što možemo da olakšamo život koji je užasno težak našem narodu - istakao je Vučić.

Naveo je da Srbija okuplja stručnjake iz građevinskog sektora, inženjere i druge da se vidi kako se može promeniti vodotok Ibra.

- Kada već toliko maltretiraju naš narod, da vidimo, imamo različite razloge za promenu vodotoka Ibra, pa ćemo da vidimo šta će da rade Albanci i kako će da se ponašaju. Mi smo suverena zemlja, znate, nekad imamo interese ovakve, nekad imamo interese onakve i u skladu sa tim ćemo se ponašati - rekao je predsednik Srbije.

Vučić je svima koji bi, kako kaže, "rado da sede u kafićima i u kafanama i da drže pridike nekome da nije junak, iako se taj neko borio mnogo, mnogo više nego svi oni zajedno", poručio da je lepo imati patriotska osećanja, ali da uvek moraju da kažu šta je to što je rešenje.