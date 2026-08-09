Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, tokom obilaska radova na rekonstrukciji i prenameni Starog železničkog mosta u pešački most, da je do sada stiglo oko 15.000 prijava na platformi "Ko si, bre, ti?".

- Stižem svaki dan da pogledam analizu. Od jutros nisam, ali sutra hoću. Pre nego što odem u bilo koje mesto u Srbiji, pogledam šta su mi ljudi iz tih mesta govorili. Sad je već to 15.000, otprilike. I sve je razvrstano i sve ostaje za istoriju. Nikome nikada javno neće biti dostupno, ali mi po tome radimo i mnogo toga ispravljamo - rekao je Vučić tokom obilaska radova.

Naveo je i da želi da razgovara sa ljudima i da ih čuje i sasluša.

- Ljudi su zadovoljni kada ih pozovemo telefonom, izvinimo se što ih ometamo, tražimo dodatnu informaciju. I to je važno - da razgovaramo sa ljudima, da želimo da ih čujemo, da želimo da ih slušamo - istakao je predsednik Vučić.