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Zastava Ukrajine, koja je od početka rata u toj zemlji stajala na fasadi zgrade u centru Prištine, danas je uklonjena!

Uklanjanje ukrajinske zastave iz centra Prištine usledilo je dan nakon posete predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog Beograduodakle je poručio da stav Kijeva o nepriznavanju Kosova ostaje nepromenjen.

Gradonačelnik Prištine Perparim Rama je na Fejsbuku, uz snimke uklanjanja zastave, poručio da "Kosovo mora biti poštovano".

- Kada se Kosovo ne poštuje, glavni grad Priština uvek odgovara isto. Empatija i solidarnost građana Prištine uvek će biti sa narodima koji se suočavaju sa ratom, nasiljem i progonom, jer oni bolje od mnogih drugih, znaju šta znači boriti se za slobodu, dostojanstvo i pravo na postojanje kao država. Ali, nijedan cilj i nijedna politika ne mogu se graditi omalovažavanjem državnosti Kosova i žrtve njegovog naroda - napisao je Rama.

Uklanjanje ukrajinske zastave u Prištini usledilo je nakon poziva sa propagandističkog profila na Iksu "kos_data", koji je to predložio.

Oglasio se i bivši predsednik i ministar spoljnih poslova lažne države Bedžet Pacoli koji je kritikovao Zelenskog zbog odbijanja da promeni stav prema južnoj srpskoj pokrajini nazvavši ga nešrojateljskim.

- Gospodine Zelenski, izjavili ste u Beogradu da se stav Ukrajine o Kosovu nije promenio. To je nezaslužen i neprijateljski stav prema Kosovu. Kosovo iskreno saoseća sa Ukrajinom i bolno doživljava patnju ukrajinskog naroda. Ako je to vaša zahvalnost Kosovu za solidarnost - napisao je Pacoli na Iksu.

Vučić: Opšta hajka Prištine protiv Zelenskog

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se danas na kritike iz Prištine zbog posete predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog.

- Priština je reagovala do sada najsnažnije protiv Zelenskog. U Prištini je opšta hajka na njega - konstatovao je Vučić tokom obilaska radova na reskonstrukciji Starog železničkog mosta u Beogradu.

Vučić: Nisu imali teži udarac zadnjih 14 godina Foto: Nemanja Nikolić

On je novinarima rekao i da Srbija može da ima samo ogromnu korist od Ukrajine, koja nikada nije ugrozila njen teritorijalni integritet.

- Samo razmislite kakav je rezultat bio da Zelenski dođe i kaže ’da, Kosovo je Srbija’. Jesu li Albanci imali teži udarac u poslednjih 14 godina? - upitao je Vučić, komentarišući kritike političkih protivnika zbog posete Zelenskog.

Na pitanje da li očekuje još neke posledice po Srbe koji žive na KiM, odgovorio je da dobro zna kakve su prilike, da se time bavi svaki dan i da je "mnogo teško".

- Da li je opcija da zaratimo sa Natom? Radimo sve što možemo da olakšamo život koji je užasno težak za naš narod na Kosovu i Metohiji - naglasio je Vučić.

Saopštio je da je pozvao stručnjake iz građevinskog sektora da se razmotri promena vodotoka Ibra.

- Uskoro, već smo pozvali stručnjake iz građevinskog sektora i inženjere, kada već toliko maltretiraju naš narod, imamo različite razloge za promenu vodotoka Ibra. Pa da vIdimo šta će da rade Albanci i kako će se ponašati. Mi smo suverena zemlja, nekada imamo ovakve interese, nekada onakve i ponašaćemo se u skladu s tim - rekao je Vučić.