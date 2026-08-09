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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da će čestitati političkim protivnicima ukoliko pobede na izborima, ali je istovremeno upozorio da bi eventualna pobeda blokadera, kako je naveo, Srbiju uvela u period haosa, nestabilnosti i beznađa.

- Vi imate priliku, smenite me uskoro, pa da vidite kakav ćete haos u zemlji da napravite, kakvu nestabilnost i da vidite da ništa nije Bogom dano, kako ćete za šest meseci da srušite ekonomiju koju smo za prethodnih 14 godina tako uspešno izgradili - rekao je Vučić tokom obilaska radova na rekonstrukciji i prenameni Starog železničkog mosta u pešački most.

Dodao je da bi u slučaju pobede blokadera Srbiju čekao haos.

- Zapamtite šta sam vam rekao, to ću vam reći u noći, kad ću da im čestitam izbornu pobedu, ukoliko sve bude u skladu sa njihovim očekivanjima, Srbiju bi čekao haos, Srbiju bi čekalo beznađe, čemer i jad, i to biste videli u roku od šest meseci, a ne u roku od šest godina. Verovali ili ne, ne duže od toga - naveo je Vučić.

Na pitanje da prokomentariše svađe među blokaderima, Vučić je rekao da vidi da oni jedni druge toliko mrze i toliko toga su rekli jedni o drugima.

- Čini mi se, najtačnije je uvek ono što jedni o drugima kažu. Vrlo su precizni po tom pitanju. To najpreciznije izgovore. I sve što kažu jedni o drugima uvek je tačno - rekao je Vučić.

Istakao je da će mnogo toga će da ostane iza ove vlasti i da je Srbija danas mnogo drugačija i najbrže rastuća ekonomija.

- Potpuno je promenjena zemlja. Više niko ni ne negira da je Srbija najbrže rastuća ekonomija. Kad ste vi mislili da će Srbija da bude broj 1 po stopi rasta u Evropi? Nikad. Nisam to ja rekao, to je rekao Eurostat. To su njihovi metodi. Zato što nismo naučeni da verujemo da naša politika može da donese najbolje rezultate. Zato što smo naučeni da se hvalimo sportistima, radnicima u kulturi, a da napadamo politiku. I ne možemo da verujemo da najbolje rezultate imamo u politici - naveo je Vučić.