Slušaj vest

Moskva je upozorila da vojni savez Albanije, Hrvatske i tzv. Kosova predstavlja ozbiljan bezbednosni rizik za region, ocenjujući da bi pokušaji uključivanja Prištine u evroatlantske strukture mogli dodatno da destabilizuju Balkan. Direktor Drugog evropskog odeljenja Ministarstva spoljnih poslova Rusije Jurij Pilipson poručio je da je reč o stvaranju svojevrsnog vojnog kvazibloka koji, prema njegovoj oceni, vodi ka ubrzanoj militarizaciji regiona.

On je, komentarišući trilateralni memorandum o vojnoj saradnji potpisan u martu prošle godine između Albanije, Hrvatske i tzv. Kosova, taj potez opisao kao "izgradnju vojnog kvazibloka" i ocenio ga kao "isprobavanje direktiva NATO-a za ubrzanu militarizaciju svega i svakoga", preneli su ruski mediji.

- Opasno je maštati o uvlačenju ovog tradicionalno srpskog regiona u evroatlantske strukture. Delimo zabrinutost naših partnera u Beogradu, koji s pravom vide izražena antisrpska osećanja i potencijalnu pretnju bezbednosti svoje zemlje u vojnoj saradnji Zagreba, Tirane i Prištine - naglasio je Pilipson.

On je napomenuo da to "neizbežno vodi eskalaciji na Balkanu, budući da stvaranje zatvorene osovine Zagreb-Tirana-Priština, u uslovima gde su novopečeni ‘saveznici’ daleko od toga da se dobro slažu sa svojim susedima, predstavlja destabilizujući faktor, iritans".

- Ovo postaje očigledno kada se analiziraju programski ciljevi ovog saveza. Među njima je razvoj odbrambene industrije, zajednička kupovina vojnih proizvoda, unapređenje interoperabilnosti oružanih snaga i integracija sistema za obradu i predaju podataka. Istovremeno je jačanje vojnog potencijala Prištine u suprotnosti sa postojećim međunarodnim sporazumima, pre svega sa fundamentalnom Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koja je od 1999. godine ostala kamen-temeljac arhitekture regionalne stabilnosti - zaključio je Pilipson.