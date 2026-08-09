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Za domaću, regionalnu, ali i svetsku javnost, kao i njihove medije, glavna vest u subotu bila je posteta ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog u Beogradu.

I ovoga puta, hrvatski mediji nisu ostali imuni na prvu posetu ukrajinskog predsednika Srbiji, pa je i na njihovim portalima susret dvojice predsednika u glavnom gradu Srbije bila glavna vest.

Njihovi Čitaoci komentarisali su ovaj vaŽan susret, pa je tako na portalu Index ostavljen komentar koji objašnjava sve o politici predsednika Srbije:

- Vučić vodi samostalnu i nezavisnu politiku za dobrobit i interes države Srbije. Srbija preuzima ulogu najsnažnije privrede regije i uskoro će imati snažniji BDP od Hrvatske, bez obzira na to što je Hrvatska članica EU - piše u tekstu na Indeksu.

Foto: Printscreen Index.hr

Potom sledi kratka analiza šta Srbiju očekuje od 2027. godine.

- Ovako se vodi samostalna politika, samo interes, interes i čist interes za dobrobit države. Već 2027. dolazi do jasnog zaokreta. Srbija tada, prema MMF-u, dostiže BDP od 121,29 milijardi dolara, dok se hrvatsko gospodarstvo procjenjuje na 118,4 milijarde dolara. Time Srbija prvi put preuzima poziciju najvećeg gospodarstva u regiji po ukupnoj ekonomskoj snazi. Dugoročne projekcije MMF-a pokazuju da se ne radi o kratkoročnom statističkom pomaku, već o trajnom trendu. Do 2030. godine očekuje se da će srpski BDP narastiće na 168,71 milijardu dolara, dok će hrvatski iznositi 135,73 milijarde dolara.

U tekstu mišljenja izneli ekonomista i politikolog Kristijan Kotarski i ekonomista, bivši ministar ekonomije Republike Hrvatske Ljub Jurčić.

Foto: Printscreen Index.hr