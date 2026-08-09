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Ogromna zastava Ukrajine, koja je četiri godine stajala u centru Prištine kao znak solidarnosti sa tom zemljom nakon početka ruske invazije, uklonjena je danas. Uklanjanje zastave usledilo je dan nakon što je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski u Beogradu potvrdio da Ukrajina nije promenila stav o nepriznavanju tzv. Kosova, što je izazvalo niz negativnih reakcija u Prištini, ali i zvaničnu reakciju Tirane, prenosi KosSev.

Za sada nema zvaničnog objašnjenja zbog čega je zastava uklonjena, niti potvrde da je odluka povezana sa jučerašnjom izjavom ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.

Zastava je bila postavljena u centru Prištine nakon početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, kao jedan od javnih znakova podrške Ukrajini.

Tzv. Kosovo se od početka rata snažno svrstalo uz Ukrajinu, uključujući uvođenje sankcija Rusiji, iako Ukrajina nije među državama koje su priznale tzv. Kosovo. Priština je, štaviše, neposredno po invaziji, pokrenula sopstvenu kampanju za lobiranje primanja tzv. Kosova u NATO-u, ali i promena na samom terenu - "ojačavanja granica sa severnim susedom".

Oštrija reakcija stigla je iz Organizacije ratnih veterana tzv. OVK, koja je izjavu Zelenskog označila kao "antikosovsku".

"Gospodine Zelenski, vaša antikosovska izjava u Beogradu otkriva vašu profesiju pre nego što ste postali predsednik“, naveli su iz ove organizacije.

Oni su potom naveli svoju interpretaciju događaja iz 1998. i 1999. godine, intervencije NATO-a i proglašenja nezavisnosti 2008. godine, pozivajući se i na savetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde iz 2010. godine.

Reagovao je i bivši ministar spoljnih poslova Albanije Ditmir Bušati. On je ocenio da posetu Zelenskog Srbiji treba posmatrati u kontekstu rata koji Ukrajina vodi, ali je istovremeno kritikovao ukrajinskog predsednika zbog odnosa prema tzv. Kosovu.

"Niko nije očekivao neki veliki proboj. Ipak, Volodimir Zelenski mogao je da pokaže više uvažavanja prema partnerima Ukrajine u Jugoistočnoj Evropi, uključujući Kosovo, koje je snažno stajalo uz Ukrajinu", naveo je Bušati.

Danas je usledila i zvanična reakcija Albanije.

Ministarstvo za Evropu i spoljne poslove Albanije saopštilo je da snažno podržava tzv. Kosovo i odbacilo mogućnost povlačenja paralele između slučaja tzv. Kosova i Ukrajine.

"Ne bi trebalo da bude nesporazuma po ovom pitanju: svaki pokušaj da se povuče paralela ili napravi jednačina između Kosova i bilo koje druge međunarodne situacije pogrešan je, oportunistički i duboko obmanjujući", poručilo je ministarstvo.

Tirana navodi da "slučaj Kosova počiva na sopstvenim istorijskim, političkim i pravnim temeljima", pozivajući se i na savetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde.

Albanija je ponovila i stav da tzv. Kosovo i Srbija pripadaju zajedničkoj evropskoj budućnosti i da bi normalizacija njihovih odnosa trebalo da dovede do međusobnog priznanja.