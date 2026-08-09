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Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić još jednom je žestoko odgovorila poslaniku i funkcioneru Demokratske stranke Srđanu Milivojeviću.

Podsetimo, Ana Brnabić je prethodno reagovala na Milivojevićevu objavu da bi, nakon smene vlasti, predsednik Srbije Aleksandar Vučić "sledeće godine na obeležavanje Oluje u Beograd doveo Tompsona da peva". Ona je tada jasno navela da blokaderi polaze od sebe i da je "upravo ovaj primerak obećao da će prvi koncert u 'slobodnoj' Srbiji, tj. kada pobede Aleksandra Vučića održati Severina".

Potom je Milivojević potvrdio da će biti narodnog veselja, a predsednica Skupštine ga ponovo poklopila:

"Konačno palo priznanje onih koji najviše podržavaju 'studentsku' listu - kad pobedimo Aleksandra Vučića, dovodimo Severinu i Tompsona!", navela je Ana Brnabić na "Iksu" i dodala: