Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće na jugozapadu zemlje u ponedeljak i utorak, 10. i 11. avgusta, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Prema programu, u ponedeljak, 10. avgusta, Vučić će posetu jugozapadu Srbije početi u 10 časova obilaskom seosko-turističkog domaćinstva "Srce kamene gore" u Prijepolju.

Zatim će u 11.10 časova obići završne radove na vrtiću "Čarolija" u Prijepolju, a nakon toga i novi pogon za farbanje i peskarenje – FAP u Priboju.

U Priboju će nešto pre 12 časova obići i radove na izgradnji nove kasarne Vojske Srbije.

U popodnevnim satima, od 15 časova, Vučić će obići kotlarnicu na biomasu u Novoj Varoši, zatim i porodicu Purić sa osmoro dece u selu Radijevići.

Za sutra je, nešto posle 17 časova, predviđen i obilazak završnih radova na obilaznici oko Zlatibora i radova na izgradnji sportskih terena.

Program za utorak, 11. avgust, biće naknadno objavljen.