- Školski primer inverzije. Vučića za pretnje rušenjem optužuju oni koji sve vreme ruše, pale, blokiraju i zaustavljaju Srbiju. I kao vrhunac apsurda, nama spočitavaju "odrođeni elitizam". Daleko bi im smislenije bilo da to rasprave sa sopstvenim odrazom u ogledalu. Pa da konačno utvrdimo da li je Borko veći rušitelj od Borislava i ko se tu od koga zapravo odrodio - napisao je on odgovorajući na navode Borka Stefanovića da je "Aleksandar Vučić danas ušao u fazu otvorenog širenja straha i pretnji građanima rušenjem Srbije kad on najzad padne sa vlasti."