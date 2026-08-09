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Ministar za evropske integracije Nemanja Starović rekao je danas da svedočimo školskom primeru inverzije, gde Vučića za pretnje rušenjem optužuju oni koji sve vreme ruše, pale, blokiraju i zaustavljaju Srbiju

- Školski primer inverzije. Vučića za pretnje rušenjem optužuju oni koji sve vreme ruše, pale, blokiraju i zaustavljaju Srbiju. I kao vrhunac apsurda, nama spočitavaju "odrođeni elitizam". Daleko bi im smislenije bilo da to rasprave sa sopstvenim odrazom u ogledalu. Pa da konačno utvrdimo da li je Borko veći rušitelj od Borislava i ko se tu od koga zapravo odrodio - napisao je on odgovorajući na navode Borka Stefanovića da je "Aleksandar Vučić danas ušao u fazu otvorenog širenja straha i pretnji građanima rušenjem Srbije kad on najzad padne sa vlasti."

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