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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je u podkastu MD MEETS koji vodi direktor kompanije "Aksel Špringer" Matijas Defner nakon što je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski prvi put posetio Beograd. Vučić je tom prilikom istakao da smo "na početku mnogo većeg rata", a odgovorio je i na pojedine navode da je poseta Zelenskog "izdaja partnerstva sa Rusijom" rekavši da je on isključivo tu "da udovolji Srbima, a ne Rusima, Ukrajincima ili bilo kome drugom".

"Verujem da smo na početku većeg rata. I zato sam se nadao da je neko u međuvremenu nešto preduzeo da donese mir. To se nije desilo, i neće se uskoro desiti, što znači da smo na ivici mnogo, mnogo većeg rata", rekao je Vučić u intervjuu.

Na pojedine navode da je dolazak Zelenskog u Srbiju "izdaja partnerstva sa Rusijom", Vučić je rekao da nije tu "da udovoljava nikome drugom, već Srbima".

Foto: Printscreen, mdmeets

"Nisam ovde da bih udovoljio Rusima, Ukrajincima ili bilo kome drugom, već da bih radio u interesu Srbije. Vidim da u Srbiji postoji mnogo nesporazuma. Sada me smatraju najvećim izdajnikom zato što sam se sastao sa predsednikom Zelenskim, kao da to nije bio moj posao", rekao je Vučić.

On je istakao da ništa o čemu su razgovarali nije bilo loše ni za Srbiju ni za Ukrajinu i dodao da su razgovarali i o učešću jedne ukrajinske kompanije u važnim infrastrukturnim projektima u Srbiji i da su ti razgovori bili veoma ozbiljni.

"Mislim da je to bio veoma koristan sastanak za obojicu. Znam da niko, zapravo apsolutno niko ne voli i ne ceni ovakvu vrstu politike. Svi su govorili: 'Imaš mnogo različitih stolica, moraš da izabereš jednu i to je to'. Da, mi smo je izabrali. To je srpska stolica. Zašto to kažem? Zato što imamo svoj strateški cilj, a to je status punopravnog člana Evropske unije", istakao je Vučić.

Na pitanje zašto je pozvao Zelenskog, imajući u vidu da ga smatraju liderom u Evropi najbližim Rusiji, Vučić je rekao da su i Rusi i Ukrajinci uvek bili tradicionalni prijatelji Srbije, a da je Ukrajina važan partner i dodao da je povećana trgovinska razmena između dve zemlje.

"Mogu vam reći da zapadni mediji uvek preteruju i prikazuju i opisuju Srbiju kao rusku marionetsku državu i šta god još, što nije istina, jer smo mi uvek suverena nacija", rekao je Vučić.

Odgovarajući na pitanje da li je poseta Zelenskog bila vezana, pre svega, za ekonomske interese, za EU ili smatra da će Rusija izgubiti rat u Ukrajini, pa je sada, na neki način, vreme za stvaranje novih saveza, Vučić je naveo da je glavna tema razgovora sa Zelenskim bio put ka EU.

Foto: Nemanja Nikolić

"Objašnjavao sam ono o čemu sam pisao i što sam potpisao zajedno sa Edijem Ramom - pitanje jedinstvenog tržišta i otvorenih granica unutar Evrope jer smatram da, ako govorimo realno, ne možemo očekivati da postanemo deo Evropske unije pre 2030. godine, pa čak ni tada. Imajući to u vidu, želeo sam da o tome razgovaram sa Ukrajinom, jer sam manje optimističan od predsednika Zelenskog kada je reč o evropskom putu Ukrajine i to nisam krio. Rekao sam mu šta mislim i to je to. Želeo sam da čujem njegovo mišljenje i mnogo sam naučio od njega - o njegovim iskustvima, razmišljanjima i očekivanjima", rekao je Vučić.

"Fabriku dronova gradimo sa Izraelcima"

Istakao je da smatra da je bilo veoma važno uspostaviti bolju saradnju između Srbije i Ukrajine u pogledu puta ka EU - kako možemo, ne baš u potpunosti da se koordinišemo, ali bar da sarađujemo na tom putu i kako bolje da razumemo našu budućnost, bilo van EU ili unutar nje.

Odgovarajući na pitanje da li je razgovarano o planovima u oblasti odbrane, pošto su pojedinci iznosili navode o tome da se planira zajednička proizvodnju dronova sa Ukrajinom i UAE, Vučić je rekao da o tome nisu razgovarali, već su razgovarali o trenutnoj situaciji i svemu ostalom.

"Ali tu fabriku - fabriku dronova - gradimo sa Izraelcima i taj pogon će biti otvoren do kraja septembra. I da, to je bilo nešto što je on znao, verujem da je reč o prilično sofisticiranim dronovima koje su do sada proizvodili samo Izraelci, a sada će se ti dronovi proizvoditi i u Srbiji. Razgovarali smo o sporazumu o slobodnoj trgovini, razgovarali smo o celokupnoj situaciji koja je veoma važna, jer vama je lako – vi imate svoje strane, a Srbija nema stranu. Mi smo vojno neutralna zemlja. Na putu smo ka EU, ostaćemo na tom putu, pa da vidimo", dodao je Vučić.

Ako me pitate kako će ovo izgledati za pet godina... Vučić je rekao da će u budućnosti ljudi u različitim zemljama "težiti većoj nezavisnosti za sebe i manjoj zavisnosti od spolja". "Ljudi u različitim zemljama će težiti većoj nezavisnosti za sebe i manjoj zavisnosti od spolja. S druge strane, imate dve velike sile, a to su SAD i Kina. Imate treći, koji jeste, ili bi trebalo da bude, EU. Nisam siguran da li će Evropa moći, i nadam se da će moći, da se etablira kao treći stub. Četvrto, imaćete Rusiju, Indiju i druge ogromne kontinentalne ili regionalne sile'', rekao je predsednik Srbije. On je ocenio da će novi savez između Turske, Pakistana i Saudijske Arabije stvoriti potpuno drugačije podele i atmosferu širom sveta. ''A ako me pitate kako će ovo izgledati za pet godina, rekao bih da ćemo i dalje biti u procesu 'definisanja destruktivnijim sredstvima' nego što je to slučaj danas. I dobro je što je sve digitalizovano i neko će moći da proceni moje reči u roku od šest godina", rekao je Vučić odgovarajući na pitanje koju ulogu u svetu će igrati Evropa, Kina i Amerika za pet godina.

Tradicionalne veze sa Rusijom, Kinom, Indijom...

Naglasio je da Srbija želi da očuva tradicionalne veze ne samo sa Rusijom, već i sa Kinom, Indijom i svim ostalim zemljama, uključujući i afričke države.

"Verujemo da je to najbolje služilo interesima Srbije. Imam i dokaze da sam u pravu. U prvoj polovini ove godine Srbija je bila na prvom mestu po stopi rasta - 3,5 odsto. Za narednu godinu MMF i Svetska banka, ne ja, predviđaju da ćemo dostići nivo od 4,5 odsto, mi očekujemo 4,3 odsto, ali u svakom slučaju, bićemo prvi i sledeće godine. Ne možete razdvajati globalnu i međunarodnu politiku od ekonomske situacije jer je sve to međusobno povezano", ukazao je Vučić.

Dodao je da Srbiji predstoje izbori za 70 ili 80 dana, ali, kako je kazao, važno mu je šta mu ljudi lično kažu, a ne mari za kritike u vezi sa potezima za koje čvrsto veruje da ih je povukao u najboljem interesu srpskog naroda.

"U poseti Zelenskog nije bilo ničeg lošeg, naprotiv, sasvim suprotno i verujemo da će se to u budućnosti i pokazati. S druge strane, moram da razgovaram sa Putinom, bilo za sedam dana ili za mesec dana o Naftnoj industriji Srbije, jer znate da imamo probleme sa kompanijama pod sankcijama i slično", naveo je predsednik Srbije.

Ponovio je da Srbija nije isporučivala municiju Ukrajini i da ono što se dešavalo jeste da je municija prodavana mnogim zapadnim partnerima, kao i nekim afričkim zemljama, a to naoružanje i municija bi na kraju, na neki način, završavali u Ukrajini.