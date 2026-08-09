Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ocenio je da razlika između zvaničnog Beograda i Prištine u odnosu prema Ukrajini nije u emocijama, već u principima, navodeći da Priština uklanja baner „Free Ukraine“ kada ne dobije ono što želi.

Petković je na društvenoj mreži „X“ napisao da zvanični Beograd insistira na poštovanju međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta, dok Priština i njeno rukovodstvo, prema njegovim rečima, menjaju odnos prema Ukrajini u zavisnosti od toga da li dobijaju ono što žele.