PETKOVIĆ: Priština skida "Free Ukraine" kada ne dobije ono što želi
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ocenio je da razlika između zvaničnog Beograda i Prištine u odnosu prema Ukrajini nije u emocijama, već u principima, navodeći da Priština uklanja baner „Free Ukraine“ kada ne dobije ono što želi.
Petković je na društvenoj mreži „X“ napisao da zvanični Beograd insistira na poštovanju međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta, dok Priština i njeno rukovodstvo, prema njegovim rečima, menjaju odnos prema Ukrajini u zavisnosti od toga da li dobijaju ono što žele.
„Dok zvanični Beograd insistira na međunarodnom pravu i teritorijalnom integritetu, Priština i njeno rukovodstvo skidaju baner ’Free Ukraine‘ čim ne dobiju ono što žele. Razlika nije u emocijama, već u principima!“, naveo je Petković.