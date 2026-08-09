Slušaj vest

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ocenio je da razlika između zvaničnog Beograda i Prištine u odnosu prema Ukrajini nije u emocijama, već u principima, navodeći da Priština uklanja baner „Free Ukraine“ kada ne dobije ono što želi.
Petković je na društvenoj mreži „X“ napisao da zvanični Beograd insistira na poštovanju međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta, dok Priština i njeno rukovodstvo, prema njegovim rečima, menjaju odnos prema Ukrajini u zavisnosti od toga da li dobijaju ono što žele.

„Dok zvanični Beograd insistira na međunarodnom pravu i teritorijalnom integritetu, Priština i njeno rukovodstvo skidaju baner ’Free Ukraine‘ čim ne dobiju ono što žele. Razlika nije u emocijama, već u principima!“, naveo je Petković.

Ne propustitePolitika(VIDEO) RAMA SKINUO ZASTAVU UKRAJINE SA ZGRADE U PRIŠTINI! Opšti bes Albanaca zbog jasnog stava Zelenskog u Beogradu
zastava UKR.jpg
Politika"MI SMO SRBI I TREBA DA GLEDAMO NAŠE INTERESE!" Gosti emisije "Puls Srbije vikend" o Zelenskom, Rusiji i politici Beograda: "Srbija sedi na svojoj stolici"
WhatsApp Image 2026-08-08 at 13.05.49 (1).jpeg
Politika"SLAVILI SMO OLUJU UZ TOMPSONA DOK JE ON BIO NA VLASTI!" Vučić brutalno odgovorio Milivojeviću: Služim samo Srbiji - naučite to jedanput!
WhatsApp Image 2026-08-09 at 11.46.48 (2).jpeg
PolitikaVUČIĆ I ZELENSKI: Uzajamna podrška na putu ka EU, važni sporazumi, ekonomska i humanitarna saradnja
WhatsApp Image 2026-08-08 at 10.59.26 (2).jpeg