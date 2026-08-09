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Dok se u Zagrebu gasi proizvodnja Hromosa (Chromos), posle više od jednog veka, deo kapaciteta seli se u Srbiju! Ovo je vest koja je, čini se, teško pala blokaderskim medijima.

Proizvodnja nekadašnjeg jugoslovenskog industrijskog giganta Hromosa biće premeštena u Gornji Milanovac, dok će u Zagrebu posle više od jednog veka biti ugašena proizvodnja.

Japanska kompanija Kansai Helios, vlasnik Hromosa, odlučila je da proizvodne aktivnosti iz Zagreba prebaci na postojeće lokacije u Srbiji i Sloveniji.

- Proizvodne aktivnosti koje se trenutačno odvijaju u Hromos bojama i lakovima u Zagrebu postupno će biti premještene na postojeće proizvodne lokacije Kansai Heliosa u Sloveniji i Srbiji - navodi se u saopštenju kompanije, prenosi Index.

Index: Vest o odlasku Hromosa u Gornji Milanovac Foto: Index Hr printscreen

U Zagrebu će ostati samo prodajna mreža, dok će većina od oko 100 zaposlenih ostati bez posla. Time se završava tradicija proizvodnje Hromosa u Zagrebu započeta još 1920. godine.

Posebno je zanimljivo što će deo proizvodnje biti premešten upravo u Gornji Milanovac, dok Hrvatska ostaje bez industrijske proizvodnje kompanije koja je nekada bila jedan od simbola jugoslovenske industrije.