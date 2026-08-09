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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je izjavu blokaderskog poslanika iz Demokratske stranke Srđana Milivojevića poručivši da "ovde nema ni Tompsona ni Severine", već da ima "samo srpskih nacionalnih interesa".

Podsetimo, Milivojević je, komentarišući posetu ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog Beogradu, rekao da "kako smo krenuli, slavićemo 'Oluju' uz Tompsona".

Otkad sam ja na vlasti ovde nema ni Tompsona, ni Severine kao najvažnije osobe na svetu, već ima srpskih nacionalnih interesa, poručuje Vučić.

"Slavili smo 'Oluju' uz Tomsona i Severinu dok se Srđan Milivojević bio na vlasti. Otkad sam ja na vlasti, ovde nema ni Tompsona, nema ni Severine, kao najvažnije osobe na svetu, već ima srpskih nacionalnih interesa. Mi imamo posla sa ljudima koji nemaju nikakve principe, kojima srpstvo i Srbija ne znače ništa. Ljudima koji su sve vreme čekali da se zaogrnu tuđom zastavom i da štite tuđe interese. Nije problem da poštujete tuđe zastave, ako hoćete možete i da ih volite, ali je glupo da volite nečiju tuđu zastavu više nego svoju", rekao je Vučić i dodao:

"Ja sam uložio ceo svoj život i borio se ceo svoj život da bi Srbija vodila samostalnu i nezavisnu politiku".

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