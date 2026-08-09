Slušaj vest

Dražen Živković, glavni i odgovorni urednik Prve televizije i osnivač portala Borba dao je osvrt na političku sposobnost predsednika Srbije Aleksandra Vučića da u veoma izazovnim vremenima uspešno balansira između velikih sila i čuva suverenit Srbije.

Tekst prenosimo u celosti:

Na velikoj geopolitičkoj tabli, gde svetski velemajstori uglavnom igraju po već viđenim udžbeničkim šablonima, Beograd je preokrenuo pravila igre. Za manje od devet meseci, umesto da bude pešak pojeden u okršaju velikih sila, Srbija je preuzela ulogu igrača koji istovremeno vodi šest različitih partija na najvišem nivou.

Dok su mnogi zapadni i istočni analitičari predviđali da će nezapamćeni stisak izvesno prinuditi Srbiju na „iznuđen potez“ (zugzwang), Aleksandar Vučić je odigrao seriju taktičkih manevara koji će ući u udžbenike moderne politike.

Unutrašnji udari i spoljni pritisci: Igra pod stalnom šahovskom pretnjom

Ono što ovu diplomatsku i političku epopeju čini gotovo neviđenom jeste činjenica da se simultanka nije igrala u mirnom salonu. Svaki potez na spoljnom planu povlačen je u uslovima brutalnih, koordinisanih pritisaka – kako spoljnih hibridnih napada, tako i unutrašnjih pokušaja destabilizacije.

Dok su strani centri moći pokušavali da kroz političke i medijske pritiske slome beogradsku osovinu suvereniteta, Aleksandar Vučić je uspio ne samo da odbije sve te udare, već i da održi unutrašnju stabilnost države. Umesto defanzive, Beograd je odgovorio potpunim ekonomskim i političkim ofanzivnim manevrom.

Foto: Marko Karović

Otvaranje sa Kijevom, bez žrtvovanja Moskve

Najočigledniji prikaz ove pozicione superiornosti viđen je kroz kompleksan odnos prema Kijevu i Moskvi. Dolazak i razgovori sa Volodimirom Zelenskim u Beogradu, uz izgrađen direktan kanal dijaloga, izvedeni su bez ijednog ustupka koji bi ugrozio nacionalni interes.

U isto vreme, tabu zvani „sankcije Rusiji“ ostao je netaknut. Dok su evropske prestonice očekivale da Beograd konačno poklekne pod svakodnevnim ultimatumima Brisela i Vašingtona, odgovor je bio jasan – Srbija svoju spoljnu politiku kroji u sopstvenom interesu, a ne po diktatu spoljnih centara moći.

Ovo nije bilo prosto balansiranje; ovo je bila diplomatija na ivici noža gdje se čuva balans bez gubitka ijedne vitalne figure.

Simultanka na šest tabli

Dok obični igrači jedva prate jednu partiju, beogradska geopolitička simultanka odvijala se paralelno na šest ključnih frontova:

•Peking (Si Đinping):

Učvršćivanje čeličnog prijateljstva, strateškog partnerstva i masivnih investicija koje Srbiji daju ekonomsku i infrastrukturalnu dubinu kakvu malo koja evropska zemlja ima.

•Moskva (Vladimir Putin):

Očuvani kanali komunikacije, sigurna energetska stabilnost i dosledno ODBIJANJE uvođenja sankcija, čime je dokazana doslednost međunarodnom pravu i sopstvenoj nezavisnosti.

•Kijev (Volodimir Zelenski):

Pokazana diplomatska širina i kapacitet za dijalog bez urušavanja sopstvenih principa.

•Pariz (Emanuel Makron):

Otvorena vrata Jelisejske palate, tehnološki i vojno-ekonomski ugovori koji garantuju modernizaciju i stabilnost oružanih snaga.

•Brisel i Vašington:

Konstruktivan dijalog sa zapadnim centrima moći bez prihvatanja ucena, pri čemu se Srbija tretira kao nezaobilazan i jedini stvarni faktor stabilnosti na Balkanu.

Ekonomski mat: Rastu plate, penzije i BDP uprkos krizi

Ono što najviše ostavlja bez teksta geopolitičke rivale jeste činjenica da Srbija pod svim ovim udarima nije usporila, već je pojačala ekonomski tempo. Dok Evropa grca u recesiji i političkim krizama, srpska ekonomija pravi istorijske korake:

Penzije i plate na istorijskom maksimumu:

Zahvaljujući stabilnosti i rekordnim stopama privrednog rasta, prosečna plata nastavlja ubrzan put ka cilju od 1.400 evra do 2027. godine, dok su penzije drastično povećane, sa jasnim opredeljenjem države da od sada rast penzija u potpunosti prati rast plata.

Rekordan BDP i vodeće mesto u Evropi: Po stopama privrednog rasta Srbija je stvorila preduslov da se plodovi geopolitičke stabilnosti direktno preliju na životni standard građana.

EXPO 2027 i infrastruktura:

Veliki investicioni ciklus, gradio se grad ili spajale pruge, pretvara Srbiju u regionalno čvorište i modernu državu 21. veka.

U šahu je najteže pobediti u poziciji gdje vas protivnik pritiska sa svih strana. Vučić je iz te pozicije ne samo stvorio manevar prostora i diktirao tempo igre, već je istovremeno osigurao punu kasu i stabilan životni standard za svoje građane.

Recept za suverenu državu

Ono što se odigralo u poslednjih devet meseci nije slučajnost, već rezultat hirurški precizno izračunatih poteza. U trenutku kada se globalni poredak raspada i kada se od malih država traži bespogovorna poslušnost, Beograd je pokazao da postoji i treći put – put nezavisne, ekonomski snažne i suverene države.

Svet je u Beogradu video lekciju iz političkog i ekonomskog velemajstorstva: moć ne leži uvek u veličini teritorije, već u sposobnosti da procenite tablu tri poteza unapred, sačuvate slobodu odlučivanja i istovremeno obezbidite bolji život za svoj narod kada svi oko vas gube tlo pod nogama.