Đukanović je u objavi na društvenoj mreži "Iks", podsetio da Srbija, pod vođstvom Aleksandra Vučića , ima odlične odnose sa svim najvećim svetskim silama. Dakle, predsednik je uspeo da spoji nespojivo i da na sve strane štiti interese Srbije.

"Odlične odnose imaš sa SAD i njihovom sadašnjom administracijom, a bratske odnose imaš sa Kinom. Sa Rusijom takođe bratski odnosi, a primaš Zelenskog i ne uvodiš sankcije Rusiji, a dočekaš da Albanci i ustaše krenu da bacaju drvlje i kamenje po Ukrajini, koja neće da prizna nezavisnost Kosova. Pošalješ izaslanika na sahranu ajatolahu i imaš odlične odnose sa Iranom, a sa druge strane sa Izraelom ulaziš u najbolju moguću saradnju na svim poljima, a sa SAD u strateški dijalog…", navodi Đukanović u zaključuje: