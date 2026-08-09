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Vučiću kapa dole i da ti se svi poklone, poručuje advokat Vladimir Đukanović posle kratke, ali precizne analize politike predsednika Srbije.

Đukanović je u objavi na društvenoj mreži "Iks", podsetio da Srbija, pod vođstvom Aleksandra Vučića, ima odlične odnose sa svim najvećim svetskim silama. Dakle, predsednik je uspeo da spoji nespojivo i da na sve strane štiti interese Srbije.

"Odlične odnose imaš sa SAD i njihovom sadašnjom administracijom, a bratske odnose imaš sa Kinom. Sa Rusijom takođe bratski odnosi, a primaš Zelenskog i ne uvodiš sankcije Rusiji, a dočekaš da Albanci i ustaše krenu da bacaju drvlje i kamenje po Ukrajini, koja neće da prizna nezavisnost Kosova. Pošalješ izaslanika na sahranu ajatolahu i imaš odlične odnose sa Iranom, a sa druge strane sa Izraelom ulaziš u najbolju moguću saradnju na svim poljima, a sa SAD u strateški dijalog…", navodi Đukanović u zaključuje:

Vladimir Đukanović
Foto: Prinskrin X

"Vučiću, kapa dole i da ti se svi poklone".

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