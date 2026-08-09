IZBORI ĆE BITI NAJVEROVATNIJE U OKTOBRU ILI POČETKOM NOVEMBRA Vučić: Ako pobede na izborima, to ću odmah priznati i čestitati im - to nisam čuo sa druge strane
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će izbori u Srbiji najverovatnije biti u oktobru ili početkom novembra i dodao da ako takozvana "studentska lista" bude pobedila, priznaće rezultate.
"Danas, druga strana, takozvana 'Studentska lista', kažu da su u vođstvu. Verujem im. Imaćemo, nesumnjivo, veoma tešku predizbornu kampanju", rekao je Vučić u podkastu "MD MEETS" koji vodi direktor kompanije ''Aksel Špringer" Matijas Defner.
Na pitanje da li ima ambiciju i da li je spreman da postane premijer svoje zemlje, kazao je da mora o tome prvo da razgovara sa ljudima iz svoje stranke.
Kako je rekao, svoje političke protivnike pozivao je na razgovore i dijalog, koje nisu prihvatili.
"Ako pobede na izborima sa jedan odsto, 0,5 odsto razlike, to ću odmah priznati, potvrditi i čestitati im. To nisam čuo sa druge strane", dodao je Vučić.
Kako navodi, na izborima će se videti šta će narod Srbije odlučiti.
"U svakom slučaju, videćemo šta će narod Srbije odlučiti. To će se dogoditi najverovatnije ili u oktobru ili početkom novembra", zaključio je Vučić.