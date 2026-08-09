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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će izbori u Srbiji najverovatnije biti u oktobru ili početkom novembra i dodao da ako takozvana "studentska lista" bude pobedila, priznaće rezultate.

"Danas, druga strana, takozvana 'Studentska lista', kažu da su u vođstvu. Verujem im. Imaćemo, nesumnjivo, veoma tešku predizbornu kampanju", rekao je Vučić u podkastu "MD MEETS" koji vodi direktor kompanije ''Aksel Špringer" Matijas Defner.

Na pitanje da li ima ambiciju i da li je spreman da postane premijer svoje zemlje, kazao je da mora o tome prvo da razgovara sa ljudima iz svoje stranke.

Kako je rekao, svoje političke protivnike pozivao je na razgovore i dijalog, koje nisu prihvatili.

"Ako pobede na izborima sa jedan odsto, 0,5 odsto razlike, to ću odmah priznati, potvrditi i čestitati im. To nisam čuo sa druge strane", dodao je Vučić.

Kako navodi, na izborima će se videti šta će narod Srbije odlučiti.