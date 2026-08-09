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Odgovarajući na pitanje Matijasa Defnera, izvršnog direktora medijske kompanije Aksel Špringer, u njegovom podkastu "MD Meets", da li ga je nešto iznenadilo tokom razgovora sa Zelenskim, Vučić je rekao da se njih dvojica poznaju godinama i da su uvek imali dobre kontakte i dobre odnose, jer, kako je naveo, razume poziciju ukrajinskog predsednika i veruje da Zelenski razume njegovu.

"Imali smo veoma temeljan i veoma sadržajan razgovor o mnogim pitanjima. Da, to je sve što mogu da kažem", rekao je Vučić.

Na pitanje o ruskoj perspektivi i kritikama koje su, kako je navedeno, navodno usledile od "ruske propagande" zbog posete Zelenskog Srbiji, kao i da li je o poseti prethodno razgovarao sa Putinom, Vučić je rekao da ruskom predsedniku Vladimiru Putinu nije "najavljivao svoju političku agendu".

"Nisam razgovarao s njim jer nikome ne najavljujem svoju političku agendu, zato što Srbija nije marioneta nijedne druge zemlje na svetu. Mi imamo sopstvenu agendu i sami vodimo računa o svojoj spoljnoj politici. To je to", naglasio je Vučić.

Foto: ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KR/SPUTNIK POOL

On je istakao da isto važi i za Putinove sastanke sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, američkim izaslanikom Stivom Vitkofom, Džaredom Kušnerom, evropskim zvaničnicima ili bilo kim drugim.

"Mi smo nezavisna zemlja i tako će ostati i u budućnosti", rekao je Vučić.

Upitan da li je video bilo kakve indirektne pokušaje ruske strane da spreči posetu Zelenskog Srbiji, Vučić je rekao da je video mnogo kritika na svoj račun, ali da su one, kako je ocenio, uglavnom dolazile bez stvarnih argumenata.

On je dodao da su ti ljudi, kako je rekao, "ponovo bili protiv njega", navodeći da čak ni AP Kosovo i Metohija nije važna jer "neki ljudi moraju da budu svrstani samo uz Rusiju".

"Ja sam svrstan samo uz interese Srbije, a ne uz interese Rusije", rekao je Vučić.

Dodao je da je zbog toga bio kritikovan i da će biti kritikovan, kao što je, kako je naveo, bio kritikovan i od mnogih na Zapadu.

"Ja zadržavam svoju poziciju i uvek ću smatrati da je to najbolja pozicija za Srbiju. Ako me pitate da li ću ubuduće pitati bilo koga drugog s kim ću se sastajati i o čemu ću razgovarati, nikada to neću raditi. U suprotnom, nikada ne bih bio na poziciji predsednika ili premijera ili bilo kojoj drugoj", rekao je Vučić.

Govoreći o svom odnosu sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, Vučić je rekao da su se ranije viđali ne jednom, već nekoliko puta godišnje.

''Imali smo uzajamno poštovanje, da tako kažem, razgovarao sam sa njim, ne znam tačno, 21 ili 22 puta, i mnogo puta sam posećivao Rusiju. On je takođe posećivao Srbiju", rekao je Vučić.

On je naveo da Srbija i Rusija imaju tradicionalne veze i da će ih uvek imati, kao i da su dve zemlje tradicionalno zajedno obeležavale Dan pobede 9. maja, jer je, kako je rekao, ruska vojska imala veliki uticaj na oslobođenje Srbije.

"Imali smo i velike ekonomske interese. Mi i dalje dobijamo većinu količina gasa iz Rusije. Istovremeno, oni su i dalje vlasnici naše naftne industrije, koju im je 2008. godine prodala prethodna vlada", rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, između Srbije i Rusije postoji mnogo zajedničkih imenitelja i zajedničkih interesa i bilo je "veoma redovno i veoma normalno" razgovarati o tim pitanjima sa prijateljskom zemljom kakva je Rusija bila i kakva je, kako je rekao, i danas.

"Ali ono što nije bilo tačno, što je uvek pokušavano da se nametne svima u Evropi, jeste činjenica da smo prikazivani kao 'ruske marionete', kao 'mali Rusi', ili šta god. To nikada nije bio slučaj. Mi smo ponosni Srbi i uvek smo vodili računa o svojoj zemlji i svom narodu", rekao je Vučić.

Govoreći o Putinu, Vučić je rekao da je ruski predsednik inteligentan i snažan čovek, ali i da je, kako je naveo, bio spreman da sasluša drugačija mišljenja o različitim pitanjima.

"Ne znam da li voli to da čuje ili ne, ali bio je sposoban da čuje različita mišljenja drugih ljudi o različitim pitanjima. Barem je bio spreman da sasluša mene kada sam razmišljao drugačije", rekao je Vučić.

Na pitanje kako se Putin promenio tokom prethodnih decenija, a posebno tokom rata u Ukrajini, Vučić je rekao da, čak i kada bi nešto video ili osećao, ne bi mogao o tome da govori.

"Bez sumnje, i ja sam se promenio. Normalno je i uobičajeno da se ljudi menjaju i ne mogu to da definišem, a precenio bih svoje znanje, pa čak i svoj osećaj, kada bih počeo da govorim o tome", rekao je Vučić.

On je dodao da zaista očekuje da će na kraju biti pronađeno mirovno rešenje za rat u Ukrajini.

Upitan da li je moguće da Putin postaje "sve nervozniji" zbog ishoda rata, imajući u vidu navodni sve veći unutrašnji pritisak, i da li bi to moglo da dovede do promene strategije, Vučić je rekao da su rukovodstva obe zemlje pod velikim pritiskom.

"Imate rukovodstva obe zemlje pod velikim pritiskom, i u Rusiji i u Ukrajini. Nije lako nikome ko svakodnevno gubi stotine ili desetine vojnika. Nije lako i ne može da bude laka ekonomska situacija tokom rata ni u jednoj zemlji", rekao je Vučić.

On je dodao da ne može da zamisli koliko je to teško i za ruske i za ukrajinske lidere.

"Ako me pitate za moje prognoze, ne vidim kraj rata ove godine i ne vidim kraj rata pre narednog proleća", rekao je Vučić.

Objasnio je da smatra da jedna od strana mora da bude jača i na ovaj ili onaj način odnese pobedu kako bi rat bio zaustavljen.

"U suprotnom, u današnjem stanju pat-pozicije, ne vidim mogućnost za moguća kompromisna rešenja", rekao je Vučić.

Na pitanje šta je danas Putinov realni krajnji cilj i šta želi da postigne ratom, Vučić je rekao da ne može da govori u njegovo ime.

"Mogu da imam neka predviđanja za sebe, ali bilo bi neodgovorno da o tome javno govorim", rekao je Vučić.

Vučić je, međutim, naveo da veruje da Putin želi da preuzme kontrolu nad čitavim područjem Donbasa i da bi nakon toga, kako smatra, bio spreman za završetak rata u Ukrajini.

Govoreći o razvoju rata u Ukrajini i mogućem širenju sukoba na Evropu, voditelj је rekao da se Ukrajina pokazala mnogo snažnijom nego što se očekivalo i da se u svetu više ne doživljava samo kao slaba žrtva, već kao veoma važan činilac kada je reč o savremenom ratovanju i tehnologijama koje ga prate, sa čim se predsednik Srbije složio.

Dеfner je naveo i primere različitih napada, uključujući sajbernapade, napade na rukovodioce odbrambenih kompanija, kao i slučaj drona sa eksplozivom na aerodromu u Lajpcigu, ocenivši da na taj način može da se kaže da su Nemačka i Evropa već pod napadom, iako za sada nema dokaza ko stoji iza tih napada, već postoje sumnje i procene o njihovom mogućem poreklu.

Upitan da li je moguće da je Putin zbog toga promenio prioritete i da bi, ukoliko ne može da ostvari ciljeve u Ukrajini, jer se ona pokazala mnogo snažnijom nego što se očekivalo, mogao da promeni pravac i agresivnije deluje protiv Evrope i Nemačke svim instrumentima hibridnog ratovanja i da na kraju ne dobije rat u Ukrajini, ali dobije hibridni rat u Evropi, Vučić je rekao da je reč o hibridnom ratu koji je Rusija, kako tvrdi, pokrenula ili vodila protiv Nemačke i nekih drugih evropskih zemalja, ali da je, kako je istakao, Evropa radila isto protiv Rusije, ili čak i više.