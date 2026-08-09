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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se ne mogu primenjivati dvostruki aršini gde se međunarodno priznata teritorija Srbije uzima bez odluke Saveta bezbednosti UN, a da se tome izražava protivljenje kada je reč o Ukrajini.

"Zašto ste uzeli 14 odsto teritorije Srbije koja je bila pod garancijom Povelje UN i rezolucija UN? I to se desilo odmah nakon agresije protiv Republike Srbije koju je sprovelo 19 zemalja NATO-a, bez dozvole Saveta bezbednosti UN", istakao je Vučić u podkastu kod direktora kompanije "Aksel Špringer" Matijasa Defnera.

Ukazao je da je agresija na Srbiju i uzimanje dela teritorije Srbije bilo otvaranje Pandorine kutije.

"Zbog toga mogu da kažem da podržavamo teritorijalni integritet Ukrajine i podržavamo ga. Ali, imamo pravo da kažemo i da pored toga moramo postići mir", rekao je Vučić.

Istakao je da se treba držati međunarodnog javnog prava i nečega što je interes svih ljudi, a to je mir.

"Rešenje mora biti kompromisno", rekao je predsednik Srbije.

Na reči Defnera da insistira da se, kada je reč o mirovnim pregovorima, kako je naveo, "ne mešaju agresor i žrtva", Vučić je rekao da se slaže i upitao nad kojom je državom Srbija izvršila agresiju kada je bila bombardovana.

"To je bila srpska teritorija i, u skladu sa našim Ustavom, jeste još uvek", naglasio je Vučić.

Na pitanje da li njegov jučerašnji susret sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim znači i značajniji zaokret ka politici EU, Vučić je naveo da je pristupanje EU svakako strateški cilj Srbije.

"Nisam neko ko je naročito razmetljiv kada je reč o procesu pristupa EU i svemu ostalom, a reći ću vam i zašto. Pokazivao sam skepsu, jer sam realista i vidim šta se dešava unutar EU", rekao je on.

Vućić je dodao da je pre tri ili četiri meseca bio na sastanku sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen i predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom, kao i nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom i francuskim predsednikom Emanuelom Makronom i da su ga pitali da li on, lično, još uvek podržava evropski put Srbije.

"Rekao sam im da podržavam, ali da sam razočaran mnogim stvarima koje nam se dešavaju, posebno posle 2013, posle Briselskog sporazuma koji smo potpisali. Jedina stvar koju su albanske vlasti na Kosovu morale da urade, a to je formiranje Zajednice srpskih opština nije urađena uopšte", ukazao je Vučić.