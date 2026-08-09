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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Srbija nastaviti još snažnije i brže da napreduje na putu ka Evropskoj uniji i da će ispuniti i eventualne dodatne uslove koji joj budu postavljeni, ističući da vidi da proces pristupanja EU nije zasnovan isključivo na zaslugama, već i na politici.

Vučić je, govoreći o izostanku otvaranja Klastera 3 za Srbiju i nakon što je, kako je naveo, Beograd ispunio četiri tražena uslova, rekao da je očekivao takvu odluku i da nije želeo da zbog toga šalje poruku da Srbija odustaje od evropskog puta.

"Uvek govorite o zaslugama, ali vidimo da se ne radi o zaslugama, već o politici. Ali, ono što će ih iznenaditi, bićemo još više na putu ka EU i isporučićemo još više, i još brže, i čak na efikasniji način, kako bismo videli šta će nam reći. Čak i ako nam postave još dva, tri preduslova, reći ćemo, u redu, ispunićemo i to. Ispunićemo i to, kako bismo vam pokazali da nemamo problema sa tim", rekao je Vučić u podkastu "MD MEETS" koji vodi direktor kompanije "Aksel Špringer" Matijas Defner.

Dodao je da će Srbija ispuniti sve preporuke i revizije koje se odnose na izbore, kao i ono što je od nje traženo u oblasti pravosuđa posredstvom Venecijanske komisije i drugih institucija.

Foto: Printscreen, mdmeets

"Preporuke, revizije, sve preporuke revizije za izbore, ispunićemo. Sve što ste nas pitali o tome, pitanje pravde i sudstva preko Venecijanske komisije i drugih institucija, već smo isporučili. Šta god još, uradićemo", kazao je Vučić.

Vučić je ocenio da se poslednjih godina stvarala "opšta atmosfera" koja je bila usmerena protiv Srbije, navodeći kao primere tvrdnje o navodnoj upotrebi zvučnog topa i slučaj "Sarajevo safari".

"Mnogi ljudi su stvarali opštu atmosferu protiv Srbije poslednjih godina, iznoseći laži o zvučnom oružju, o 'Sarajevo safariju', ne mogu reći da je to izmišljotina, to je laž...vi radite ovu vrstu dehumanizacije, kriminalizacije, a da ne pominjemo poricanje stvarnih rezultata, jer je Srbija najviše napredovala u celom regionu", kazao je Vučić.

Govoreći o ekonomskom napretku Srbije, Vučić je istakao da je Srbija, kako je naveo, najviše napredovala u čitavom regionu i da je prestigla Crnu Goru po prosečnim zaradama.

"Srbija danas čini 51 odsto ukupnog BDP-a Zapadnog Balkana", rekao je Vučić i dodao da Srbija čini 57,1 odsto ukupnog izvoza Zapadnog Balkana u zemlje EU i 61 odsto ukupno privučenih stranih direktnih investicija.

Vučić je rekao da se, uprkos tim rezultatima, Srbiji poručuje da "nije dovoljno dobra", ocenjujući da se u procesu evropskih integracija govori o principu zasnovanom na zaslugama, dok se u praksi vidi da je reč i o politici.

Vučić je dodao da EU zaostaje za SAD i Kinom u oblastima poput ekonomskog rasta i inovacija, jer rade manje od Kine i SAD.

"Verujem da neću laskati zvaničnicima EU i svima ostalima jer to ne radim. Kao Evropljani, zaostajemo. Zaostajemo jer radimo manje od Kineza i Amerikanaca. Ne isključujem Srbiju. Prepuštamo se životu, idemo dva puta na odmor, 15 puta godišnje na gradski odmor i verujemo da će se nešto iznenada pojaviti da nećemo moći da zaostajemo za SAD i Kinom. To je razlog broj jedan. Radimo manje nego Kinezi i Amerikanci", kazao je Vučić.

Kao razlog broj dva, Vučić navodi da "moramo da promenimo sebe".

"Moramo da razumemo šta se dešava u svetu. Moramo da razumemo zašto Kina napreduje tako dobro i brzo, a zašto mi to ne činimo. I pokušavao sam da uspostavim najbolje veze za svoju zemlju sa Kinom, sa SAD, sa svima ostalima, naravno sa Evropljanima, kako bismo stvorili najbolje uslove za rast poslovanja, za rast ekonomije u Srbiji, i delimično smo to uradili, što se vidi u rezultatima", dodao je on.

Odgovarajući na pitanje gde vidi Evropu za 10 godina, rekao je da na to ne može da odgovori, ali da su EU potrebne "strateške političke odluke".

"Ne mogu vam reći gde vidim Evropu za 10 godina, jer ono što vidim, ljudi nose ovu vrstu tereta na svojim plećima. Kad god ih vidim, vidim da imaju svoje unutrašnje probleme, imaju spoljne probleme, Ukrajina je uvek posebno pitanje, drugo pitanje. Njih gura njihova domaća publika. Ne postoje strateške odluke, a potrebne su nam strateške političke odluke. Ne laskati društvenim mrežama, ne laskati ludacima koji bi dobili njihov glas za bilo šta, jer su dovoljno glasni na društvenim mrežama. Evropa mora da se promeni što je pre moguće", kazao je Vučić.

On je ocenio da će, ukoliko se nastavi sadašnji trend, Evropa u budućnosti značajno zaostajati za SAD i Kinom, ukazujući na razliku u stopama ekonomskog rasta.

Vučić je naveo da je prosečna stopa rasta evrozone 0,8 odsto, dok je u Kini oko pet odsto, i ocenio da sa takvim stopama Evropa ne može da se takmiči sa Kinom. Na pitanje kakav bi savet dao nemačkom kancelaru Fridrihu Mercu, odgovorio je da je potrebno "promeniti sve nas".

"Ne radi se o promeni navika, već o promeni svega", dodao je Vučić.

Na pitanje da li bi njegov savet Mercu bio da Nemci treba da rade više, odgovorio je "i Srbi takođe".