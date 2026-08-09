Slušaj vest

Narodna poslanica SNS Danijela Nikolić poručuje Đilasovom pomoćniku u Stranci slobode i pravde Borku Stefanoviću da više ne govori kao političar, već kao proročište sa Olimpa.

Danijela Nikolić reagovala je na izjavu Stefanovića koji je rekao da je "Vučić moderni Neron" i da "preti rušenjem Srbije kad padne s vlasti".

"Stefanović izgleda više ne govori kao političar, već kao proročište sa Olimpa. Vučić mu je Neron, Srbija pred rušenjem, a on valjda Zevs – sa munjom u jednoj, a spasonosnim programom SSP-a u drugoj ruci. Samo što u grčkoj mitologiji bogovi makar imaju moći, dok ovde imamo samo mitove, dramatizaciju i želju za vlašću", navodi Danijela Nikolić i nastavlja: