VUČIĆEVE DRŽAVNIČKE REČI ODJEKNULE U CELOM SVETU! Citiraju ga mediji sa obe strane "gvozdene zavese" - Sa dozom divljenja prenose njegov BESKOMPROMISAN STAV
Državničke poruke predsednika Aleksandra Vučića, koje je ceo svet mogao da čuje tokom posete Volodimira Zelenskog, ali i u razgovoru sa direktorom kompanije "Aksel Špringer" Matijasom Defnerom, odjeknule su u medijima i na društvenim mrežama.
Čini se da su mediji sa obe strane "gvozdene zavese" ostavili svoje razlike po strani i prenosili su Vučićeve reči sa dozom divljenja.
Na pojedine navode da je dolazak Zelenskog u Srbiju "izdaja partnerstva sa Rusijom", Vučić je rekao da nije tu "da udovoljava nikome drugom, već Srbima".
- Nisam ovde da bih udovoljio Rusima, Ukrajincima ili bilo kome drugom, već da bih radio u interesu Srbije - rekao je Vučić, što je bila jedna od glavnih poruka koju su citirali svetski mediji.
Činjenica da se beskompromisno i bez zadrške zalaže za mir, što je rekao i u obraćanju nakon sastanka sa Zelenskim, ali i u nekoliko obraćanja juče, takođe je posebno privukla pažnju najvećih naloga na društvenoj mreži X.
Nemački Velt je posebno istakao Vučićevu izjavu da se plaši da se nalazimo na početku još većeg rata
- Verujem da smo na početku većeg rata. I zato sam se nadao da je neko u međuvremenu nešto preduzeo da donese mir. To se nije desilo, i neće se uskoro desiti, što znači da smo na ivici mnogo, mnogo većeg rata - rekao je Vučić u intervjuu sa Defnerom.