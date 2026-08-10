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Čini se da su mediji sa obe strane "gvozdene zavese" ostavili svoje razlike po strani i prenosili su Vučićeve reči sa dozom divljenja.

Na pojedine navode da je dolazak Zelenskog u Srbiju "izdaja partnerstva sa Rusijom", Vučić je rekao da nije tu "da udovoljava nikome drugom, već Srbima".

1/9 Vidi galeriju Svetski mediji o Vučićevim porukama Foto: Screenshot

- Nisam ovde da bih udovoljio Rusima, Ukrajincima ili bilo kome drugom, već da bih radio u interesu Srbije - rekao je Vučić, što je bila jedna od glavnih poruka koju su citirali svetski mediji.

Činjenica da se beskompromisno i bez zadrške zalaže za mir, što je rekao i u obraćanju nakon sastanka sa Zelenskim, ali i u nekoliko obraćanja juče, takođe je posebno privukla pažnju najvećih naloga na društvenoj mreži X.

Nemački Velt je posebno istakao Vučićevu izjavu da se plaši da se nalazimo na početku još većeg rata