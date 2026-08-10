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Blokaderi i njihovi aktivisti doživeli su još jedan fijasko na nedavnom skupu kod Aranđelovca, na kojem se maltene niko nije pojavio!

Naime, na snimku iz sele Venčane kod Aranđelovca, koji se širi društvenim mrežma vidi se kako jedan od govornika odlaže mikrofon, jer je okupljenih ljudi navodno toliko malo da mu mikrofon ni potreban, a na snimku se najjače čuje kako uporno zvoni nečiji mobilni telefon!

Mikrofon prop'o Foto: X printsceen

- Velika čast i zadovoljstvo mi je što sam danas ovde - počinje jedan od govoronika koga uporno prekida zvuk mobilnog koji zvoni i zvoni, dok on nastavlja da priča, sada već gaseći mikrofon:

- Ne znam da li mi ovo treba, milsim da ovo može i ovako - izgovara on dok odlaže mikrofon, a društvene mreže ubrzo su bile preplavljene komentarima.

Takođe, ono što je još zasmetalo korisnicima je što je pomenutim govornim na tribinu došao u čarapama i nečemu što je ličilo na kućne papuče. To je izazvalo dodatnu lavinu besa kod građana koji su tvrdili da ovakvko oblačanje govori pre svega o nepoštavanju!

- Ovako obuven dolazi kandidat sa studentske liste da drži govor na skupu, bruka i sramota. Pa vi se sami međusobno ne poštujete. Nije ti štala brate, ovo je Srbija - poručili su mu ogorčeni građani.

Papuče kao modni detalj na tribini blokadera Foto: X printsceen

- Evo jedne najavljene tribine u Aranđelovcu, u selu Venčane. Telefon zvoni glasnije od svih, mikrofon se odlaže jer nema kome da se obraća. Tužna slika blokadera u Aranđelovcu. Još jedan najavljeni skup, i još jedno razočarenje. Propade i ovaj skup - glasi samo jedan od mnogobrojnih komentara zaprepašćenih građana - glasi jedan komentar dok se u drugom dodaje:

"Pukli su kao oblanda!", "tužni skupe, tužni blokaderski skupić...", takođe su neki od kNEomentara koje prate ovaj snimak.