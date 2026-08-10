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Reči srpskog predsednik Aleksandra Vučića ne samo da odjekuju od Istoka do Zapada, a intervju koji je dao direktoru kompanije "Aksel Špringer" Matijasom Defnerom citran je u svi većim svetskim medijima i na društvenim mražama, sada najveća globalna berza informacija citira njegove reči kao važan faktor za predviđanje globalnih događaja!

Naime, platforma Polimarket Intel, koja je posebna kategorija na platformi Polimarket, koja se bavi predviđanjem globalnih događaja na osnovu javno dostupnih podataka, danas ceo dan prenosi reči upravo predsednik Vučića.

- Mislim da Putin želi da preuzme kontrolu nad celim Donbasom i tada mislim da će biti spreman da okonča rat. Ne bih čekao potpuno iscrpljivanje ruskih trupa. Ne bih čekao određeni trenutak kada verujemo da će Rusija ovim ratom u Ukrajini postati znatno slabija. Ne znam kako se može pobediti Rusija, jer ne verujem da će se to lako dogoditi. Na kraju krajeva, Rusija je nuklearna sila i ne može je tek tako napasti bilo ko - prenosi Polimarket analizu srpskog šefa države.

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Takođe se prenosi intervju koji je Vučić dao za podkast MD MEETS koji vodi Matijas Defner, direktor kompanije "Aksel Špringer"

- Mesecima su mi, sve do skoro, govorili kako sam odveo Srbiju u Putinov zagrljaj... Kako je Srbija postala ruska kolonija. Kada je Zelenski došao, nisu slušali šta je on govorio, niti su slušali šta sam ja govorio. Sve što im je bilo važno jeste da objave sliku i kažu: 'Pogledajte, promenili su stranu.' Mi nismo otišli nigde. Uložio sam ceo svoj život i borio se celog života da Srbija vodi suverenu i nezavisnu politiku - rekao je Vučić, a istakao Polimarket.

Foto: Screenshot

Polimarket Intel postao je izuzetno popularan jer funkcioniše kao najbrži i često najtačniji izvor informacija na svetu. Tradicionalni mediji umeju da kasne ili da budu pristrasni, dok Polimarket koristi ekonomsku logiku gde hiljade ljudi ulaže sopstveni novac da bi otkrili istinu.

Kao glavni razlog što ga svi prate navodi se da da na njemu - nema praznih priča: na društvenoj mreži "X" recimo neko može da analizira neke događaje kako im se prohte bez ikakave odgovornosti, dok ovde čeka surova realnost. Na Polimarketu, ako analitičar ima loše informacije - on gubi sopstveni novac.

Platforma spaja stručnjake iz celog sveta: vojne analitičare, programere, insajdere iz teh industrije i ekonomiste. Istorijski gledano, Polimarket pogađa ishode sa preko 90 odsto tačnosti mesec dana pre nego što se događaj desi, jer kombinuje hiljade različitih izvora informacija u jedan procenat verovatnoće.