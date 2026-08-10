- Hoću da zamolim za jedan veliki aplauz. Ne za mene, već za porodicu Mijović, 11 dece imaju Milomir i Ivana, a 12. je na putu. Ne samo da vam čestitam, već da kažem veliko hvala. Vi čuvate i štitite našu otadžbinu, i kao što kažu ljudi: Bravo domaćine! A mi ćemo da vidimo kako još da pomognemo. Niko nije bio takav junak kao tvoja Ivana, ne ljuti se, duboki naklon! Hvala u ime Srbije. Vidi kakvi su lepi kao jabuke. I dobri đaci? Nego šta. Ko najbolje igra fubal? Ti Lazo. Vi kad pređete uzrast onda u Beograd, al samo na fudbal da igrate, al da se vratite u Priboj - rekao je Vučić.