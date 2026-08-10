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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće danas i sutra na jugozapadu Srbije, a posetu je započeo u Prijepolju, gde će nakon toga obići veliki broj lokacija u Priboju i Novoj Varoši.

Predsednik je tom prilikom govorio o najvažnijim temama koje se tiču zemlje i razgovarao je sa meštanima.

Predsednik je rekao da je država predvidela da uloži i 38 miliona dinara u bolnicu i dom zdravlja u Priboju, a potom se začuo dečiji plač iz publike, na šta je Vučić prekinuo govor i poručio:

- Hoću da zamolim za jedan veliki aplauz. Ne za mene, već za porodicu Mijović, 11 dece imaju Milomir i Ivana, a 12. je na putu. Ne samo da vam čestitam, već da kažem veliko hvala. Vi čuvate i štitite našu otadžbinu, i kao što kažu ljudi: Bravo domaćine! A mi ćemo da vidimo kako još da pomognemo. Niko nije bio takav junak kao tvoja Ivana, ne ljuti se, duboki naklon! Hvala u ime Srbije. Vidi kakvi su lepi kao jabuke. I dobri đaci? Nego šta. Ko najbolje igra fubal? Ti Lazo. Vi kad pređete uzrast onda u Beograd, al samo na fudbal da igrate, al da se vratite u Priboj - rekao je Vučić.

Više o tome šta je predsedniko govorio, možete pogledati OVDE.

Kurir Politika

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