VUČIĆ PREKINUO GOVOR KADA SE ZAČUO PLAČ IZ PUBLIKE! "Hoću da zamolim za jedan veliki aplauz... Ne ljuti se, niko nije takav junak kao tvoja Ivana"
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće danas i sutra na jugozapadu Srbije, a posetu je započeo u Prijepolju, gde će nakon toga obići veliki broj lokacija u Priboju i Novoj Varoši.
Predsednik je tom prilikom govorio o najvažnijim temama koje se tiču zemlje i razgovarao je sa meštanima.
Predsednik je rekao da je država predvidela da uloži i 38 miliona dinara u bolnicu i dom zdravlja u Priboju, a potom se začuo dečiji plač iz publike, na šta je Vučić prekinuo govor i poručio:
- Hoću da zamolim za jedan veliki aplauz. Ne za mene, već za porodicu Mijović, 11 dece imaju Milomir i Ivana, a 12. je na putu. Ne samo da vam čestitam, već da kažem veliko hvala. Vi čuvate i štitite našu otadžbinu, i kao što kažu ljudi: Bravo domaćine! A mi ćemo da vidimo kako još da pomognemo. Niko nije bio takav junak kao tvoja Ivana, ne ljuti se, duboki naklon! Hvala u ime Srbije. Vidi kakvi su lepi kao jabuke. I dobri đaci? Nego šta. Ko najbolje igra fubal? Ti Lazo. Vi kad pređete uzrast onda u Beograd, al samo na fudbal da igrate, al da se vratite u Priboj - rekao je Vučić.
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Kurir Politika