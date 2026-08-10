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Tokom obilaska fabrike FAP u Priboju, Vućiću je direktor FAP-a uručio poklon "knjigu", i poručio mu je zagonetno da mora da je čita sa prijateljima. Predsednik se nasmejao i odmah odlučio da pokaže poklon svim novinarima i prisutnima, a unutra - neočekivan dar zbog kojeg se većina prisutnih nasmejalo!

- Evo rakiju stavili u knjigu. Ne verujete? Videćete sada. Prava literatura, Dostojevski - rekao je Vučić kroz smeh.

U fabrici FAP u Priboju, u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, danas je potpisan Sporazum o saradnji u oblasti isporuke vozila i specijalnih platformi sa pratećim uslugama, integracija i tehničke podrške.

DIrektor FAP uručuje predsedniku Vučiću neobičan poklon Foto: screenshot pink tv

Vučić je istakao da je ovo velika stvar za FAP i za Priboj zato što im, kako je rekao, ovo garantuje da će nastaviti da rade.

- Ono što je važno, što treba da znate, da do kraja trećeg kvartala namenska industrija treba da isporuči čak 84 složena borbena sistema Vojske Srbije. Dakle, to je ogromno pojačanje za našu vojsku, 84 složena borbena sistema: Nore, Pasarsi, Lazari, Miloši... - rekao je Vučić.

Vučić je poručio i da će biti obezbeđen posao za FAP i da će nastaviti da radi.

- Mučili smo se, mučili, i mnogo novca ulagali u FAP, i za tih 330 radnika mi ćemo nastaviti da obezbeđujemo posao, ma koliko teško bilo i ma koliko se mučili. Radiće FAP dalje, i to je ono što je, čini mi se, za ljude ovde najvažnije. Mi smo se radovali svakoj godini produženja nade za Priboj, a sada sam srećan što će FAP dobijati nove poslove. Ovo nije posao samo za godinu dana, moraće da ulažu da mogu da proizvedu neke nove šasije, nove sisteme. Pokušaćemo da izgradnjom mreže lokalnih puteva popravimo mogućnost ljudima da ostanu u svojim selima - rekao je Vučić u fabrici u Priboju.