Snimljen je trenutak dok sa svojim ocem isčekuje Vučićev dolazak.
mali je car
KAKVA SCENA: "TATA, SAD ĆE DA MI DOĐE VUČIĆ, OVDE KOD MENE!" Dečak iz Prijepolja jedva čekao da vidi Vučića (VIDEO)
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Predsednik Aleksandar Vučić danas boravi na jugozapadu Srbije, u Prijepolj, Priboju i Novoj Varoši. Veliki broj građana dočekuje predsednika na svakom koraku, a najsimpatičniji doček Vučić je imao u Srcu Kamene Gore, etno naselju u opštini Prijepolje.
Sin vlasnika ovog seoskog turističkog domaćinstva željno je čekao da vidi baš predsednika Srbije, a snimljen je trenutak dok sa svojim ocem isčekuje Vučićev dolazak.
- Sad će da mi dođe Vučić, ovde kod mene. Tata, podigni me da vidim Vučića! - "naređuje" dečak ocu dok gleda niz put gde bi trebalo da naiđe predsednik.
Susret Aleksandra Vučića i ovog preslatkog dečaka pogledajte u videu:
Kurir Politika
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