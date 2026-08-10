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Predsednik Aleksandar Vučić danas boravi na jugozapadu Srbije, u Prijepolj, Priboju i Novoj Varoši. Veliki broj građana dočekuje predsednika na svakom koraku, a najsimpatičniji doček Vučić je imao u Srcu Kamene Gore, etno naselju u opštini Prijepolje.

Sin vlasnika ovog seoskog turističkog domaćinstva željno je čekao da vidi baš predsednika Srbije, a snimljen je trenutak dok sa svojim ocem isčekuje Vučićev dolazak.

- Sad će da mi dođe Vučić, ovde kod mene. Tata, podigni me da vidim Vučića! - "naređuje" dečak ocu dok gleda niz put gde bi trebalo da naiđe predsednik.

Susret Aleksandra Vučića i ovog preslatkog dečaka pogledajte u videu:

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Dečak dočekao Vučića Izvor: Youtube/Srpska posla shorts

Kurir Politika

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